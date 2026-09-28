وزير البيئة: الابتكار لمواجهة التغير المناخي ضرورة.. و100 ألف دينار لمشروعين أردنيين

خبرني - أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن التحديات المناخية أصبحت واقعا يمس حياة الأسر والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة، مشددا على أن الابتكار بات ضرورة للتخطيط للمستقبل وتعزيز قدرة الأردن على التكيف مع آثار التغير المناخي.

وقال سليمان، خلال رعايته الاثنين منتدى "الابتكار الذكي مناخيا" ضمن مشروع "طبيعة"، الذي تنظمه منظمة "ميرسي كور" بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، والنظر إلى الحلول التقنية والاجتماعية والريادية بصورة متكاملة.

وأشار إلى استعدادات وزارة البيئة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في أنطاليا بتركيا، مثمنا دعم السفارة السويسرية لتمكين ستة مشاركين من الاطلاع على تجربة المؤتمر والمشاركة في المفاوضات، داعيا المؤسسات والمنظمات الدولية إلى دعم مشاركة أوسع للجهات الأردنية في هذه المحافل.

من جهتها، أكدت السفيرة السويسرية لدى المملكة إميليا جورجيفا أهمية المنصات التي تجمع الجهات الحكومية والمجتمعات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات المناخية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة بين سويسرا والأردن في بناء المنعة المناخية، والتطلع إلى توسيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة.

وسلط المنتدى الضوء على 10 مشاريع مشاركة في مخيم "كلايمت تك للابتكار" الذي ينفذه (The CORE) في جامعة الحسين التقنية ضمن مشروع "طبيعة"، حيث يتيح البرنامج لمشروعين مختارين الانتقال إلى مرحلة التنفيذ التجريبي من خلال منح تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف دينار، إلى جانب الدعم الفني والتشغيلي، بهدف اختبار الحلول محليا وقياس جدواها التجارية وإسهامها في تعزيز منعة المجتمعات.