وفاة طفل عراقي بعد تناول 6 مشروبات طاقة.. تفاصيل الحادث الذي أثار جدلًا واسعًا

خبرني - توفي طفل عراقي يبلغ من العمر 13 عامًا في محافظة ديالى، بعد تناوله كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية.

وتداولت وسائل إعلام محلية تفاصيل الحادث، وسط دعوات بضرورة متابعة الأهالي لاستخدام الأطفال لمشروبات الطاقة، وتشديد الرقابة على بيعها لمن هم في سن صغيرة.

تفاصيل وفاة طفل بعد تناول 6 علب من مشروبات الطاقة

وبحسب ما تداولته تقارير محلية، فإن الطفل توفي بعد تعرضه لمضاعفات صحية عقب تناوله 6 علب من مشروب طاقة، حيث جرى نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته، قبل أن يفارق الحياة لاحقًا.

وأشارت التقارير إلى أن الطفل، الذي يدعى ذو الفقار، كان يعاني من مرض السكري دون علمه، وأنه تناول مشروبات الطاقة في محاولة للفوز بسيارة فاخرة ضمن تحدٍ متداول، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ونشرت منصات رقمية مقطع فيديو للحظة تشييع الطفل من جانب ذويه في ناحية العبارة التابعة لقضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته وأهالي المنطقة.

وقائع مشابهة بسبب مشروبات الطاقة في العراق

وشهد العراق خلال الفترة الماضية وقائع مشابهة مرتبطة بالاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة، من بينها حادثة في محافظة كربلاء، حيث تعرض فتى لتوقف في عضلة القلب بعد تناوله 4 علب من المشروب دفعة واحدة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وتشير دراسات طبية إلى أن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة قد يرتبط باضطرابات في نظم القلب وارتفاع ضغط الدم، بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة أو من قبل الأطفال.