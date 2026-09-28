كيف تحمي حسابك على واتساب من الاختراق والاحتيال؟.. دليلك الشامل

خبرني - يُعتبر تطبيق واتساب (WhatsApp) أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية انتشارا حول العالم؛ إذ يتجاوز عدد مستخدميه ملياري شخص يومياً.

هذا الانتشار الهائل جعل منه هدفاً رئيساً للمخترقين وعصابات الاحتيال الإلكتروني التي تسعى للوصول إلى الحسابات البنكية، والبيانات الشخصية، وسرقة هوية المستخدمين.

ولمواجهة هذه التهديدات المتزايدة، أصدر خبراء الأمن السيبراني في شركة بيت ديفيندر (Bitdefender) دليلاً يعرض 8 إعدادات أمنية حاسمة يجب ضبطها فوراً على هاتفك لتأمين حسابك ومنع اختراقه ,"وفقا لموقع "bitdefender"

كيف يمنع التشفير تام بين الطرفين (End-to-End Encryption) تسريب محادثاتك؟

يتميز واتساب بتفعيل التشفير التام افتراضياً لجميع الرسائل والمكالمات، مما يعني أنه لا يمكن لأي طرف ثالث — حتى شركة واتساب نفسها — قراءة المحادثات أو الاستماع إليها.

ولكن لضمان أقصى درجات الحماية، يجب تفعيل التشفير التام للمنسوخات الاحتياطية (Encrypted Backups) على iCloud أو Google Drive، لمنع المخترقين من الوصول إلى أرشيف محادثاتك القديمة في حال اختراق حسابك السحابي.

كيف تحمي حسابك باستخدام ميزة "التحقق بخطوتين" (Two-Factor Authentication)؟

تُعد ميزة التحقق بخطوتين (2FA) خط الدفاع الأول والأقوى ضد سرقة الحسابات.

كيف تفعلها؟

انتقل إلى الإعدادات ← الحساب ← التحقق بخطوتين ← ثم أدخل رمز PIN مكوناً من 6 أرقام.

حتى لو تمكن المحتال من الحصول على كود تفعيل واتساب الخاص بك عبر الرسائل النصية، لن يتمكن من فتح الحساب بدون رمز الـ PIN الذي حددته بنفسك.

كيف تقفل تطبيق واتساب باستخدام البصمة أو التعرف على الوجه؟

لتجنب تجسس المقربين أو المتطفلين في حال ترك الهاتف مفتوحاً، يوفر واتساب خيار قفل التطبيق حيوياً عبر البصمة أو Face ID.

طريقة التفعيل

اذهب إلى الإعدادات ← الخصوصية ← قفل الشاشة (Screen Lock)، وقم بتفعيل الخيار لتحديد طلب البصمة فور إغلاق التطبيق

كيف تخفي معلوماتك الشخصية وصورتك عن الغرباء والمحتالين؟

يستغل المحتالون الصور الشخصية ومعلومات "الحالة" لانتحال شخصيتك والتواصل مع أقاربك لطلب أموال.

ضبط إعدادات الخصوصية يمنع ذلك؛ انتقل إلى قائمة الخصوصية وقم بتغيير خيارات: "الصورة الشخصية"، "الأخبار (About)"، و"الحالة" إلى (جهازي الاتصال بي فقط) بدلاً من (الجميع)

كيف تمنع إضافتك التلقائية إلى مجموعات واتساب المشبوهة؟

يقوم قراصنة الإنترنت بإضافة الأرقام العشوائية إلى مجموعات وهمية لنشر روابط الاختراق والترويج لعمليات الاحتيال.

خطوة الحماية: انتقل إلى الإعدادات ← الخصوصية ← المجموعات (Groups)، وحدد خيار "جهات اتصالي" أو "جهات اتصالي باستثناء..." لمنع أي شخص غريب من إضافتك لأي مجموعة دون إذنك.

كيف تحظر المكالمات والرسائل القادمة من أرقام مجهولة؟

يتيح واتساب خاصية حديثة لإسكات الاتصالات الواردة من أرقام غير مسجلة لديك، مما يقلل من فرص وقوعك ضحية لمكالمات الهندسة الاجتماعية والاحتيال.

طريقة التفعيل

من قائمة الخصوصية ← اختر المكالمات (Calls) ← وقم بتفعيل ميزة "إسكات المتصلين المجهولين" (Silence Unknown Callers).

كيف ترصد الأجهزة المقترنة بحسابك وتطرد الجواسيس؟

إذا استخدمت خيار WhatsApp Web على جهاز كمبيوتر عام أو محمول، قد يظل حسابك مفتوحاً دون علمك.

الفحص الدوري: افتح الإعدادات ← اختر "الأجهزة المقترنة" (Linked Devices).

راجع قائمة الأجهزة النشطة، وفي حال وجود أي جهاز لا تتعرف عليه، اضغط عليه فوراً واختر "تسجيل الخروج" (Log Out).

كيف تتعامل مع الروابط المشبوهة ورسائل الاحتيال عبر واتساب؟

قاعدة الأمان الذهبية على واتساب تتلخص في الحذر التام؛ لا تنقر أبداً على الروابط التي تصلك من أرقام غريبة، حتى لو ادعت أنها من جهات رسمية أو بنكية، وتجنب إعادة توجيه الرسائل التحذيرية أو العروض المجانية الوهمية قبل التحقق من مصدرها الرسمي.