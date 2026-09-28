شيرين رضا تكشف سبب عدم إنفاقها على ابنتها نور

خبرني - كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا عن تفاصيل علاقتها بابنتها نور، موضحة سبب عدم استمرارها ووالد ابنتها الفنان عمرو دياب في تحمل نفقاتها بعد انتهاء مراحلها الدراسية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو تعليمها الاعتماد على النفس.

وخلال ظهورها في برنامج "عندك وقت مع عبلة" على شاشة MBC، تحدثت شيرين رضا بصراحة عن موقفها من الأمومة والأطفال، مشيرة إلى أنها لم تكن تحلم منذ طفولتها بأن تصبح أمًا، كما أنها لم تتخيل نفسها يومًا وهي ترتدي فستان الزفاف.

وقالت شيرين رضا إنها لا تنتمي إلى النساء اللاتي يشعرن برغبة كبيرة في الإنجاب والأمومة، موضحة أن علاقتها بالأطفال مختلفة عن الصورة التقليدية التي تتعامل بها بعض النساء مع فكرة الأمومة.

وعن سبب اعتماد ابنتها نور على نفسها ماديًا، أوضحت شيرين رضا أن الأمر لم يكن قرارًا مفاجئًا، وإنما اتفاقًا بينها وبين عمرو دياب منذ البداية، مشيرة إلى أن كل ما يتعلق بابنتهما يتم التفكير فيه من زاوية مصلحتها ومستقبلها.

وأوضحت أن دورهما كوالدين كان يتمثل في تحمل نفقات ابنتها خلال فترة الدراسة، بداية من الجامعة وحتى الحصول على درجة الماجستير، لكن بعد انتهاء دراستها كان من الضروري أن تبدأ العمل وتتحمل مسؤولياتها المالية بنفسها.

وأكدت شيرين رضا أن الهدف من هذه الخطوة هو تعليم نور قيمة المال وكيفية إدارة حياتها وتحمل التزاماتها، موضحة أن توفير كل ما يحتاجه الأبناء بشكل دائم قد يمنعهم من اكتساب الخبرات الضرورية للحياة.

وأضافت أن الابنة تحتاج إلى معرفة كيفية تحمل المصاريف والمسؤوليات اليومية، مثل فواتير المنزل والاحتياجات الشخصية، حتى تتعلم الاعتماد على نفسها بشكل حقيقي، وليس فقط الحصول على الأموال من والديها عند الحاجة.

وأشارت شيرين رضا إلى أن انتهاء الدراسة يجب أن يكون بداية لتحمل الأبناء مسؤولياتهم بشكل أكبر، مؤكدة أن التعليم لا يقتصر على الحصول على شهادة جامعية أو درجة علمية، وإنما يجب أن يساعد الشخص أيضًا على الاستعداد للحياة العملية.

وضربت مثالًا باحتمالية تعرض الوالدين لأي ظرف يمنعهما من تقديم الدعم المادي لأبنائهما، موضحة أن الاعتماد على النفس يمنح الابن القدرة على مواصلة حياته وتحمل مسؤولياته مهما تغيرت الظروف.

واختتمت رضا حديثها بالتأكيد على أن نور كان عليها في البداية أن تتعلم كيفية الاعتماد على نفسها والإنفاق على احتياجاتها، مشيرة إلى أن دعم الوالدين يمكن أن يستمر لاحقًا، لكن بعد أن يتعلم الأبناء أولًا قيمة المسؤولية والاستقلال.