برشلونة خامس أكثر أندية الليغا ركضا.. وريال مدريد يتذيل القائمة

خبرني - كشفت إحصائية إسبانية عن مفارقة لافتة في معدلات الجري بين أندية الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما جاء برشلونة، متصدر جدول الترتيب، ضمن أكثر 5 فرق قطعا للمسافات، بينما حل غريمه التقليدي ريال مدريد في المركز الأخير.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة، بطل الليغا في آخر موسمين، الذي ينفرد حاليا بصدارة المسابقة، يحتل المركز الخامس في قائمة الأندية الأكثر ركضا خلال المباراة الواحدة.

وبلغ متوسط المسافة التي يقطعها لاعبو المدرب الألماني هانسي فليك 104.6 كيلومترات في المباراة، ليتفوق عليهم في هذا الجانب 4 أندية فقط.

ويتصدر سيلتا فيغو القائمة بمتوسط بلغ 107.1 كيلومترات في المباراة الواحدة، يليه ليفانتي بـ105.8 كيلومترات، ثم إلتشي بـ105.6 كيلومترات، وفالنسيا بـ105.5 كيلومترات، قبل أن يأتي برشلونة في المركز الخامس.

وعلقت الصحيفة على أرقام برشلونة، معتبرة أن الفريق "من بين أكثر الفرق جريا، والأهم من ذلك أنه يجري ضمن إطار فكرة واضحة هي إخضاع المنافس".

في المقابل، جاءت أرقام ريال مدريد على النقيض تماما، إذ احتل الفريق المركز الأخير في القائمة بمتوسط 96.5 كيلومترا فقط في المباراة الواحدة.

وبذلك أصبح ريال مدريد واحدا من 5 أندية فقط يقل متوسط المسافة التي يقطعها لاعبوها عن 100 كيلومتر في المباراة، إلى جانب خيتافي، وديبورتيفو ألافيس، وإشبيلية، وإسبانيول.

ترتيب أندية الليغا من حيث المسافة المقطوعة:

1. سيلتا فيغو: 107.1 كلم

2. ليفانتي: 105.8 كلم

3. إلتشي: 105.6 كلم

4. فالنسيا: 105.5 كلم

5. برشلونة: 104.6 كلم

6. ملقا: 103.8 كلم

7. أتلتيك بلباو: 103.6 كلم

8. ريال بيتيس: 103.2 كلم

9. راسينغ سانتاندير: 103.0 كلم

10. أوساسونا: 102.8 كم

11. ديبورتيفو لاكورونيا: 102.8 كلم

12. فياريال: 102.7 كلم

13. أتلتيكو مدريد: 102.4 كلم

14. ريال سوسيداد: 101.5 كلم

15. رايو فايكانو: 100.5 كلم

16. خيتافي: 99.9 كم

17. ديبورتيفو ألافيس: 98.7 كلم

18. إشبيلية: 98.5 كلم

19. إسبانيول: 98.5 كلم

20. ريال مدريد: 96.5 كلم

تفوق فردي لثلاثة من لاعبي برشلونة

وعلى المستوى الفردي، يظهر 3 لاعبين من برشلونة ضمن قائمة أفضل 50 لاعبا من حيث متوسط المسافة المقطوعة في المباراة، وفق بيانات موقع "صوفا سكور".

ويحتل رودري المركز السابع بمتوسط 11.5 كيلومترا في المباراة، يليه زميله بيدري مباشرة في المركز الثامن بـ11.4 كيلومترا، بينما يأتي فيرمين لوبيز في المركز الـ43 بمتوسط 10.7 كيلومترات.

ويتربع على صدارة قائمة الأكثر جريا جون غوريدي لاعب إشبيلية بمتوسط 11.9 كيلومترا، يليه فيليب أوغرينيتش لاعب فالنسيا بـ11.8 كيلومترا، ثم كوكي لاعب أتلتيكو مدريد بـ11.7 كيلومترا.

أما ريال مدريد، فلا يظهر أي من لاعبيه ضمن قائمة أفضل 50 لاعبا من حيث المسافة المقطوعة، في مؤشر يعكس الفارق الكبير بين الفريقين في هذا الجانب الإحصائي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد وريال بيتيس صاحبي المركزين الثاني والثالث، في حين يبتعد ريال مدريد صاحب المركز الرابع بفارق 6 نقاط.