أسعار الديزل تسجل مستوى قياسيا بالولايات المتحدة

خبرني - سجل متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأميركية الاثنين مستوى قياسيا بلغ عند 6.52 دولار للغالون وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت في تقرير لها بأن الولايات المتحدة تشهد ارتفاعاً حاداً بأسعار الديزل منذ مطلع أيلول الحالي، حيث تجاوز السعر في العديد من الولايات حاجز 6 دولارات للغالون، مؤكدة أن هذا سيؤثر على قطاعات حيوية.

وأرجعت الصحيفة في تقريرها هذه الارتفاعات السعرية إلى تراجع مخزونات الديزل والمشتقات المكررة في الولايات المتحدة إلى مستويات هي الأدنى منذ سنوات.

وبينت أن هذا النقص في المخزونات المحلية تزامن مع استمرار اضطرابات الملاحة والتكرير عالمياً، ما أبقى الأسواق تحت وطأة شح المعروض والارتفاع المستمر في التكاليف.

كما ذكرت الجمعية الأميركية للسيارات مثل ذلك في بيانات إحصائية، بالتزامن مع استمرار تداعيات التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على الاقتصادات العالمية.

وسجلت بعض الولايات أسعارًا مرتفعة للديزل، مثل كاليفورنيا، حيث تجاوز السعر 8.4 دولار للغالون (يساوي تقريباً 3.785 لتر)، وهاواي بأكثر من 7.1 دولار، وميشيغان 6.8 دولار.

وحسب العديد من المصادر الصحفية، بلغ متوسط سعر غالون الديزل حتى السابع من أيلول الحالي بالولايات المتحدة 5.96 دولار للتر.

وتأتي هذه القفزة في الأسعار في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب تضرر الإمدادات، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز واضطراب حركة الملاحة في مضيق باب المندب.

وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت اليوم الاثنين مع بدء تداولات الاسبوع الجديد بنحو 2.7 بالمئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 107 دولارات للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.5 بالمئة لنحو 94.8 دولار.