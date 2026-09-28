الأردن .. ما العقوبة التي تنتظر الشاب الذي سمح لكلبيه بنهش قطة؟

خبرني - يواجه الشاب الذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد ظهوره في فيديو يسمح لكلبين بحوزته بنهش قطة صغيرة، احتمال المساءلة بموجب نصوص قانونية تتعلق بإساءة معاملة الحيوانات.

وبحسب المادة 472 من قانون العقوبات الأردني، فإن من يضرب بقسوة حيوانًا أليفًا أو داجنًا أو يعذبه يعاقب بالحبس حتى أسبوع والغرامة حتى خمسة دنانير.

ولا يمكن الجزم بانطباق هذه المادة أو بالعقوبة التي قد يواجهها الشاب قبل انتهاء التحقيق وتحديد التهمة من قبل الجهات المختصة، فيما يبقى القضاء صاحب القرار النهائي بشأن المسؤولية والعقوبة.