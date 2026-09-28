تحركات لتهدئة الأجواء بين محمد صلاح والجهاز الفني لمنتخب مصر

خبرني - تجري تحركات عاجلة لتهدئة الأجواء بين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، وقائد الفريق محمد صلاح.

وأكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية أن وزير الرياضة جوهر نبيل يعمل على حل الأزمات المتعلقة بمنتخب مصر.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت أزمات داخل معسكر المنتخب، بدأت بانتقاد حسام حسن لحارس المرمى محمد الشناوي، وانتهت بمغادرة محمد صلاح المعسكر.

وقال الشاذلي في تصريحات تلفزيونية إن وزير الشباب والرياضة تدخل لحل الأزمة المثارة في منتخب مصر، وتواصل مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، وطالب الجميع بالهدوء والتركيز على مباراة جنوب السودان.

وأضاف أن الوزير سيجتمع مع كل أطراف الأزمة في منتخب مصر عقب مباراة السودان، من أجل عودة الهدوء مرة أخرى، مؤكدا أنه سيتواصل مع محمد صلاح لحل أزمته مع الجهاز الفني.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن السبت الماضي أن محمد صلاح لن يتوجه مع الفريق إلى جنوب السودان لخوض مباراة الجولة الثانية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بسبب إقامتها على ملعب ذي أرضية من العشب الصناعي.

وتعادلت مصر سلبيا مع أنغولا على استاد القاهرة الدولي في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف مالاوي التي تغلبت على جنوب السودان.

وشارك صلاح أساسيا في مباراة أنغولا، لكنه لم يكمل اللقاء بعدما قرر المدرب حسام حسن استبداله منتصف الشوط الثاني.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على جنوب السودان في المباراة التي ستقام غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بجوار كل من جنوب السودان وأنغولا ومالاوي.