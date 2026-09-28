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بحث التنسيق الأردني السعودي لشؤون الحج والعمرة

  • 28 أيلول 2026
  • 16:59
بحث التنسيق الأردني السعودي لشؤون الحج والعمرة

 خبرني - استقبل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الاثنين، وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، بحضور السفير السعودي في عمّان الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.

وجرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات والترتيبات لموسم الحج المقبل، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين في شؤون الحج والعمرة، بما يسهم في تيسير رحلة الحجاج والمعتمرين الأردنيين.

وأكد الخلايلة عمق العلاقات الأردنية السعودية، مثمنا جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وما تشهده منظومة الحج والعمرة من تطور متواصل.

من جهته، أكد الربيعة عمق العلاقات بين البلدين، والحرص على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك في شؤون الحج والعمرة بما يخدم ضيوف الرحمن من الأردن الشقيق.

كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل، وتعزيز التنسيق في برامج العمرة على مدار العام.

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