شيوخ ووجهاء الزيود بني حسن يهنئون محافظ الزرقاء

خبرني - زار عدد من شيوخ ووجهاء عشيرة الزيود بني حسن، اليوم، محافظ الزرقاء أحمد الزهير، لتهنئته بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة الزرقاء.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات خالد الزيود إن الزيارة جاءت لتقديم التهاني والتبريكات، معرباً عن اعتزازه بهذه الثقة، ومتمنياً للزهير التوفيق والسداد في أداء مهامه وخدمة أبناء محافظة الزرقاء والوطن.

وأكد الزيود أن أبناء العشيرة يقدرون هذه الثقة، سائلاً الله أن يوفق الزهير في حمل الأمانة وخدمة الوطن، في ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.