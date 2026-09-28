دراسة سويدية.. قدرة ذهنية في سن الـ13 ترتبط بانخفاض خطر الخرف

خبرني - أظهرت دراسة سويدية أن المراهقين الذين سجلوا نتائج أعلى في اختبار القدرة على اكتشاف الأنماط واستخلاص القواعد، المعروف بـ«الاستدلال الاستقرائي»، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من حياتهم. وأكد الباحثون أن النتائج ترصد ارتباطاً، ولا تثبت أن هذه القدرة تمنع الإصابة بالمرض.

وحلّل الباحثون بيانات 10,539 شخصاً وُلدوا عام 1948، وخضعوا في سن 13 عاماً لاختبارات تقيس الاستدلال الاستقرائي والقدرات اللفظية والمكانية. وشملت اختبارات الاستدلال إكمال متتاليات رقمية، والتعرف على الأنماط، وتحديد العنصر المختلف ضمن مجموعة.

واستمرت متابعة المشاركين حتى نوفمبر 2025، وسُجلت خلالها 287 حالة خرف، بما يعادل 2.7% من أفراد الدراسة. وارتبط تحقيق نتائج أعلى في الاستدلال الاستقرائي بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 16%، فيما ارتبطت كل نقطة إضافية في الاختبار بانخفاض الخطر بنسبة 2%. ولم يجد الباحثون ارتباطاً مماثلاً بنتائج اختبارات القدرات اللفظية والمكانية.

وأخذ التحليل في الحسبان مستوى تعليم المشاركين وآبائهم وبعض الأمراض المزمنة. كما اختبر الباحثون النتائج على مجموعة أخرى ضمت نحو 20 ألف شخص وُلدوا عام 1953، ووجدوا أن خطر الخرف كان أقل بنسبة 15% لدى أصحاب النتائج الأعلى في الاستدلال الاستقرائي.

وطرح الباحثون تفسيرات محتملة لهذا الارتباط، منها دور شبكة في الدماغ تسهم في الذاكرة العاملة والتخطيط واتخاذ القرار، واحتمال أن تعكس القدرات المعرفية المبكرة سلامة وظائف حيوية أخرى. لكن الدراسة لم تشمل عوامل قد تؤثر في خطر الخرف، مثل الوراثة والصحة قبل الولادة ونمط الحياة خلال البلوغ، ما يستدعي مزيداً من البحث لفهم العلاقة.