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زين تجدّد تعاونها مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين

  • 28 أيلول 2026
  • 16:30
زين تجدّد تعاونها مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين

خبرني  -  جدّدت شركة زين الأردن اتفاقية التعاون التي تجمعها مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، لمواصلة تقديم خدمات الاتصالات الخلوية والمزايا الخاصة بالمتقاعدين، وذلك في إطار حرصها على توفير خدمات تلبي احتياجاتهم وتقدّر مسيرتهم الحافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، بحضور مدير عام المؤسسة، اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.

وبموجب الاتفاقية ستواصل زين تقديم عروض مميزة على خطوط الاتصالات للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، تتضمن مكالمات بلا حدود وحزم إنترنت متميزة، باشتراك شهري بقيمة 6.50 دينار شهرياً شاملاً للضريبة، على أن يتم استيفاء قيمة الاشتراك مباشرة من الراتب التقاعدي.

وتأتي هذه الاتفاقية تجسيداً لحرص زين على مواصلة دعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، وتوفير مزايا اتصالات خاصة تواكب احتياجاتهم، تقديراً لعطائهم وتضحياتهم في خدمة الوطن، وانطلاقاً من التزام الشركة بتعزيز شراكاتها مع مختلف المؤسسات الوطنية.

وشملت الزيارة جولة في قسم الاتصالات التابع للمؤسسة، اطّلع خلالها الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن على آلية العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين، والجهود المبذولة لتطويرها وتسهيل الوصول إليها، بما يعزز مستوى الخدمة المقدمة للمتقاعدين ورفاق السلاح.

وتواصل زين من خلال هذه الشراكة دورها في دعم مختلف شرائح المجتمع، وترسيخ تعاونها مع المؤسسات الوطنية لا سيما المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، بما يسهم في توفير خدمات ومزايا مخصصة للمتقاعدين، تقديراً لمسيرتهم وما قدموه من عطاء في خدمة الوطن، وجهود وتضحيات ستبقى محل فخر واعتزاز.

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