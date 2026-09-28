جريمة مروعة تهز مصر .. زوجة شقيق طفلة تقتلها من أجل 124 دولار !

خبرني - نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط بجمهورية مصر العربية، في فك لغز جريمة بشعة هزت الرأي العام، إثر العثور على جثمان طفلة مقتولة ومكبلة داخل "جوال" في نفق "القرشية" بتابعية مركز ديروط.

وكشفت التفاصيل الصادمة للجريمة في غضون ساعات قليلة من العثور على الجثة، حيث تبين أن الطفلة، التي تبلغ من العمر نحو إحدى عشرة سنة، وتدعى "ملك مبروك ظريف"، قد لقيت حتفها على يد زوجة شقيقها بدافع السرقة، للحصول على قرطها الذهبي الصغير.

وتعود بدايات الواقعة المأساوية إلى نهاية الأسبوع الماضي، حينما أطلقت أسرة الطفلة نداءات استغاثة متكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تفيد بتغيب ابنتهم عن منزلها الواقع في قرية "النهايا" التابعة لمركز ديروط.

ورغم جهود البحث المكثفة التي قام بها أهالي القرية على مدار يومين متواصلين، إلا أنها لم تسفر عن أي نتيجة تذكر. وفي يوم السبت، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من بعض الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة جدا من جوال ملقى بالقرب من نفق "القرشية"، مع بروز يد بشرية منه.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز ديروط إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة.

وبفتح الجوال، عثر على جثة الطفلة وهي مقيدة اليدين والقدمين، مع وجود سحجات ظاهرة حول رقبتها. وبعرض الجثمان على والد الطفلة وشقيقتها، تعرفا عليها على الفور، مؤكدين أنها تعود للطفلة المفقودة "ملك".

وبناء على ذلك، شكل فريق بحث جنائي مكثف للوقوف على ملابسات الجريمة الغامضة. ومن خلال سماع أقوال أفراد أسرة المجني عليها، وتتبع خيوط القضية، التفت الشبهات حول زوجة شقيق الطفلة، خاصة مع وجود وقائع سابقة تشير إلى تورطها في سرقة بعض ممتلكات الأسرة دون الإبلاغ عنها حفاظا على الصلات العائلية. وبتضييق الخناق عليها خلال التحقيقات، انهارت المتهمة واعترفت تفصيليا بارتكابها الجريمة النكراء.

وأوضحت أنها قامت باستدراج الطفلة الصغيرة إلى مسكنها، حيث قيدتها بإحكام ثم خنقتها باستخدام "إيشارب" حتى فارقت الحياة تماما، لتستولي بعدها على قرطها الذهبي. ولإخفاء معالم جريمتها، وضعت الجثة داخل الجوال، قبل أن تستقل في اليوم التالي مركبة "توك توك" من قرية "الشيخ مساعد"، موهمة السائق بأن الجوال يحتوي على مخلفات وقمامة يجب التخلص منها بإلقائها بالقرب من النفق. وقد تم استدعاء السائق الذي أيد أقوالها، مؤكدا عدم علمه المسبق بما كان بداخل الجوال.

وفي إطار استكمال الإجراءات، أرشدت المتهمة فرق الأمن إلى محل الصاغة الذي باعت فيه القرط الذهبي بمدينة ديروط.

وبضبط صاحب المحل، أقر بشرائه للقرط بحسن نية بمبلغ 6400 جنيه مصري (124 دولار تقريبا) ، موضحا أن وزنه بلغ نحو جرام واحد فقط.

وقد جرى تحرير المحضر الرسمي بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، قبل إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، تمهيدا لتقديمها إلى المحاكمة لتنال عقابها الرادع على هذه الجريمة التي أودت بحياة طفلة بريئة من أجل مطامع مادية زائلة.