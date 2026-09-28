عايض بعد زواجه: حياتي الخاصة لن تكون للعلن

خبرني - بالتزامن مع احتفاله بزواجه، حسم المطرب السعودي عايض موقفه من تداول تفاصيل حياته الشخصية، مؤكدًا أنه اختار الحفاظ على خصوصية حياته الأسرية، وعدم تحويلها إلى مادة متداولة عبر الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

اتفقت مع زوجتي على الخصوصية

وقال عايض، عبر حسابه على «سناب شات»، إن قرار الحفاظ على خصوصية حياته العائلية جاء بالتوافق مع زوجته، موضحًا: «حياتي الخاصة ما راح تكون للعلن، وهذا قرار اتخذته بالاتفاق مع من اختارها الله لي».

وطالب الفنان باحترام قراره وعدم نشر معلومات تتعلق بحياته الشخصية، خصوصًا الأخبار غير الصحيحة، قائلاً: «الرجاء احترام الخصوصية وعدم نشر أخبار كاذبة أو نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة والرجاء احترام هذا القرار».

عايض يشكر المهنئين بزواجه

وفي المقابل، وجه عايض الشكر إلى جمهوره وكل من بادر بتهنئته بمناسبة زواجه، مشيرًا إلى كثافة الاتصالات والرسائل التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة.

وقال: «أشكر كل من بارك لي ولا زالت الاتصالات والرسائل كثيرة، وأعجز عن الرد لكثرتها، الله يسعدكم وعقبال اللي ما تزوج الله يرزقه يا رب».

حذر من تداول أخبار عن حياته الخاصة

وأكد عايض تمسكه بقراره بشأن خصوصية حياته الأسرية، محذرًا من تداول معلومات أو أخبار غير صحيحة عنه، ومشيرًا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق من يتجاوز قراره بشأن حياته الخاصة.

ويأتي موقف الفنان السعودي عقب إعلان زواجه، إذ اختار أن تقتصر مشاركته لهذه المرحلة على استقبال تهاني جمهوره، دون الكشف عن تفاصيل حياته الأسرية أو السماح بتداولها عبر المنصات المختلفة.

زواج عايض

وكان عايض قد أعلن سابقًا عقد قرانه رسميًا من فتاة كويتية، وشارك جمهوره صورًا من المناسبة العائلية عبر «إنستغرام» و«إكس»، معربًا عن سعادته، وداعيًا الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير.