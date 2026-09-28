الرئاسة الفلسطينية : تصريحات اشتية حول الشرع مرفوضة ولا تمثلنا

خبرني - قالت الرئاسة الفلسطينية، أن التصريحات التي نُسبت للدكتور محمد اشتيه، والتي جرى تداولها مؤخراً والمتعلقة بالجمهورية العربية السورية هي تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الموقف الرسمي الفلسطيني ولا عن سياستها الثابتة.

وشددت الرئاسة على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والسورية، مؤكدة حرص فلسطين الدائم على تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين والرئيسين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الرئاسة في بيانها ان الرئيس محمود عباس أعرب عن تقديره الكبير للرئيس أحمد الشرع، ومواقفه الأخوية الشجاعة والثابتة في دعم نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مثمنين الجهود التي يبذلها الرئيس الشرع لرفع مكانة سوريا وتثبيت الأمن والاستقرار فيها، وتحقيق نهضتها الاقتصادية.

اشتية: الشرع ينام في السرير نفسه مع الأمريكيين والإسرائيليين

وضجت منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بموجة واسعة من الجدل والاستنكار إثر انتشار مقطع فيديو للقيادي في حركة "فتح" ورئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، محمد اشتية، يشن فيه هجوما على الرئيس السوري أحمد الشرع.

ونشر اشتية مقاطع فيديو من مشاركته في مناظرة استضافتها جامعة أكسفورد، عبر حساباته على منصات التواصل، وتطرق فيها إلى نهج إسرائيل في تدمير المنطقة، مصرحا بأن أحمد الشرع "ينام في السرير نفسه مع الأمريكيين والإسرائيليين".

وأضاف اشتية أنه رغم ذلك، تجرأت إسرائيل على استهداف دمشق واحتلت مناطق جديدة في الجنوب السوري.

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في أوساط النشطاء والكُتّاب السياسيين.