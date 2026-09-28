(لن نتنازل).. البحرين تفتح من جديد ملف أزمة ماديبو في خليجي 27

خبرني - رفض الاتحاد البحريني لكرة القدم إغلاق ملف احتجاجه بشأن مشاركة القطري عاصم ماديبو أمام منتخب البحرين في منافسات كأس الخليج "خليجي 27"، مؤكدا تمسكه بحقوقه القانونية.

وأصدر الاتحاد البحريني بيانا رسميا عبر حسابه على منصة "إكس"، أعرب خلاله عن أسفه لقرار لجنة الاستئناف، كما قدم اعتذاره للجماهير البحرينية لعدم الوصول إلى النتيجة التي كان يتطلع إليها.

وأوضح الاتحاد أن لجنة الاستئناف قبلت الاستئناف شكلا، لكنها رفضته موضوعا، وأيدت القرار الصادر عن لجنة الانضباط والأخلاق بشأن مشاركة ماديبو في المباراة.

وأكد الاتحاد البحريني احترامه الكامل للجهات واللجان القضائية المختصة، مشدداً في الوقت نفسه على أنه "لم ولن يتنازل" عن حقوقه التي تكفلها اللوائح والأنظمة، وأنه سيواصل استنفاد جميع الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق المنتخب.

وأشار الاتحاد إلى أن بعض الدفوع والموضوعات التي استند إليها في احتجاجه واستئنافه لم تحظ بالنظر، معتبرا أنها تمثل نقاطا جوهرية في القضية وأساسا لموقفه القانوني.

كما أكد أنه وضع الجماهير والرأي العام أمام تفاصيل القضية، موضحا الطلبات والدفوع التي تقدم بها وما تم النظر فيه من جانب اللجان المختصة.

واختتم الاتحاد البحريني بيانه بالتأكيد على أنه اتخذ جميع الخطوات النظامية والقانونية المتاحة، وقدم دفوعه ومستنداته وفق اللوائح المعمول بها، انطلاقا من مسؤوليته في الدفاع عن حقوق المنتخب البحريني والحفاظ على عدالة المنافسة.

وشدد الاتحاد على أن رفض الاستئناف لا يعني تخليه عن مطالبه أو تنازله عن حقوقه القانونية.