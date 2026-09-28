32 نقطة للعلوم و27 للرياضيات و21 للقراءة .. محافظة يعلن تقدم الأردن في اختبار بيزا

خبرني - عرض وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة اجتماع لجنة التخطيط الموسع في الوزارة نتائج المملكة في اختبار "بيزا" التي أعلنت مؤخرًا، مبينًا أنها أظهرت تحسنًا ملموسًا ونوعيًا في أداء الطلبة مقارنة بآداء عام 2022؛ حيث ارتفعت النتاجات في العلوم بمقدار 32 نقطة، وفي الرياضيات بـ 27 نقطة، وفي القراءة بـ 21 نقطة.

وأوضح أنه وعلى الرغم من أن هذا التقدم يعكس الجهود الميدانية المبذولة ويؤكد تجاوزنا للآثار السلبية التي خلّفتها جائحة كورونا، إلا أنه لا يزال دون المستوى الذي ننشده ونطمح للوصول إليه مقارنة بما حققناه في عام 2018، داعيًا إلى التركيز وتكثيف جهود الإشراف التربوي في المديريات للنهوض بمستواها وصياغة خطة عمل شمولية واستباقية للاستعداد المستمر للاختبارات الدولية القادمة مثل 'تيمز' و'بيزا' لضمان استدامة التنافسية والارتقاء بجودة التعليم".

كما أكد على أهمية متابعة تنفيذ مبادرة (لمدرستي أنتمي)، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الأعوام الدراسية الماضية، داعيًا إلى الاهتمام بها لما لها من أثر طيب في تجويد وتحسين البيئة المدرسية.

وأكد الدكتور محافظة خلال الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة والدورية لجميع القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، مشيرًا إلى ضرورة الوقوف على حالة الاستقرار في المدارس والتأكد من انتظام الدراسة بعد مرور نحو 40 يومًا على بداية العام الدراسي الحالي.

وأشار إلى ضرورة ضبط الانتقال بين المسارات التعليمية، والتحويل بين المسار المهني والمسار الأكاديمي بعد استقرار توزيع الطلبة، ومعالجة الحالات المرضية بشكل عاجل من قبل مديريات التربية والتعليم ودون تأخير.

وشدد على ضرورة متابعة المدارس للالتزام بالكتب المقررة لكل مسار تعليمي وبجدول الدروس، وضبط آليات شراء الكتب المدرسية.

كما أكد على ضرورة استكمال ربط البيانات والنسب التشغيلية على منصة "أجيال"، وتفعيل منصة "سراج" واستثمار الميزات الذكية والجديدة المضافة إليها لتطوير مهارات الطلبة في اللغة الإنجليزية واستخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

ولفت إلى أهمية تفعيل الدور الرقابي للمشرفين التربويين وتكثيف الزيارات الميدانية والتفقدية للمدارس الحكومية والخاصة، وآليات تحديث وتثبيت غيابات الطلبة يوميًا عبر المنصة.