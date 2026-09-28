رصاص وفرار على دراجة نارية.. جريمة قتل تهز (الضاحية الجنوبية) ببيروت

خبرني - قُتل الشاب اللبناني محمد عباس، إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحسب المعلومات المتداولة.

وفي التفاصيل، أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية، يوم امس الاحد، على إطلاق النار باتجاه عباس، قبل أن يفرّا من المكان إلى جهة مجهولة.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن عباس كان مطلوباً للقضاء، فيما يجري تداول معلومات غير مؤكدة عن وجود خلاف سابق ذي طابع ثأري بينه وبين أشخاص من أحد المخيمات، من دون أن تتوافر حتى الآن معطيات رسمية تحسم خلفيات الجريمة.

كما تتحدث معلومات متداولة عن ارتباط اسم عباس بحادثة سلب بقوة السلاح وقعت في محيط جسر المطار قرب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، إلا أن هذه المعطيات لا تزال قيد التحقق.