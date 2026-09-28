للمرة الثالثة في تاريخه .. العراق يستضيف بطولة خليجي 28

خبرني - حصل العراق على حق استضافة النسخة الـ28 من بطولة كأس الخليج نهاية عام 2028، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم الاثنين.

ووفقا للنائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي سرمد عبد الإله فإن العراق حصل على التصويت بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقد في جدة على هامش بطولة خليجي 27.

وقال عبد الإله ممثل العراق في اجتماع اللجنة التنفيذية خلال حديثه لوسائل الإعلام إن العراق حصل على حق استضافة خليجي 28 التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول عام 2028.

وهي المرة الثالثة التي يستضيف فيها العراق البطولة الخليجية بعد أعوام 1979 ببغداد و2023 بالبصرة.

ولم يحدد ممثل العراق المدينة التي ستستضيف النسخة 28، مؤكدا أن الحكومة العراقية ستختار المدينة التي ستستضيف منافسات النسخة المقبلة.

وأردف ممثل العراق أن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم نسق المواقف كافة مع رؤساء الاتحادات الخليجية منذ وقت سابق، مبينا أن ملف العراق المقدم لم يشهد تنافسا مع ملف آخر في الاجتماع. وأوضح عبد الإله أنه تم تحديد الكويت بلدا بديلا حسب اللوائح.