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التربية تعمم بتأجيل دفع رسوم طلبة (القبول الموحد) حتى إعلان المناقلات

  • 28 أيلول 2026
  • 15:30
التربية تعمم بتأجيل دفع رسوم طلبة القبول الموحد حتى إعلان المناقلات

خبرني - أصدر وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أ.د عزمي محافظة اليوم الاثنين تعميماً على رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية بمنح الطلبة المرشحين للقبول تنافسياً ضمن قوائم القبول الموحد للعام الجامعي 2026-2027 فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية حتى نهاية دوام يوم الاثنين القادم الموافق 5-10-2026.

 ومن المتوقع أن تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة قوائم ترشيح الطلبة مسئي الاختيار والطلبة المنتقلين من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى قبل هذا الموعد، وذلك تسهيلاً على الطلبة وتجنباً للإشكاليات المالية التي قد تنتج من قيام الطالب بدفع الرسوم الجامعية ثم الإنتقال إلى جامعة أخرى.

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