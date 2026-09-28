المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمكافحة مخدرات الوسط ويلتقي قائد ومديري شرطة إقليم الوسط

** افتتاح شعبة مخدرات اقليم الوسط، رسالة رد لكل من يحاول العبث بأمن المجتمع وسلامة أبنائه

** اللواء المعايطة: المراكز الأمنية أساس العمل الشُرطي وتطوير خدماتها أولوية لتعزيز ثقة المواطنين

خبرني - افتتح مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، المبنى الجديد لشعبة مكافحة مخدرات الوسط، مؤكداً أن تطوير البنية التحتية وتحديث مرافق العمل وتزويدها بأحدث التجهيزات والإمكانات الفنية والتقنية، يشكل ركيزة أساسية لتعزيز قدرات المرتبات ورفع مستوى جاهزيتهم وكفاءة أدائهم خلال تنفيذ المهام والواجبات المتخصصة.

ونقل اللواء المعايطة خلال الافتتاح، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمرتبات الأمن العام، واعتزاز جلالته بما يبذلونه من جهود مخلصة في مختلف مواقع العمل والاختصاص، في سبيل حماية المجتمع وصون الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون.

وشدّد مدير الأمن العام على ضرورة مواصلة الجهود والحملات الأمنية النوعية لملاحقة تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها، مؤكداً أن مديرية الأمن العام ماضية في توجيه الضربات الاستباقية لشبكات الاتجار بهذه الآفة، والتعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بأمن المجتمع وسلامة أبنائه، مشيراً إلى أن افتتاح المبنى الجديد لشعبة مكافحة مخدرات الوسط يمثل رسالة واضحة بأن مواجهة المخدرات ستبقى أولوية أمنية لا تهاون فيها.

وجال اللواء المعايطة في مختلف مرافق المبنى، واطلع على ما زُوّد به من تجهيزات فنية ولوجستية حديثة، بما يعزز بيئة العمل ويدعم قدرة المرتبات على تنفيذ واجباتهم بكفاءة واقتدار.

وفي السياق ذاته، التقى مدير الأمن العام في مديرية شرطة الزرقاء، قائد ومديري شرطة إقليم الوسط، للاطلاع على الخطط والبرامج الأمنية والمجتمعية، ومتابعة مستوى الجاهزية والكفاءة في مختلف مواقع العمل، والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات التي تعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مدير الأمن العام أن المراكز الأمنية تمثل الركيزة الأساسية للعمل الشرطي وخط التماس الأول مع المواطنين، لما تضطلع به من دور مباشر خلال استقبال القضايا ومتابعتها والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير أدائها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.

واستمع اللواء المعايطة إلى إيجاز قدمه قائد أمن إقليم الوسط، استعرض أبرز الجهود والواجبات الميدانية والنتائج المتحققة في مجالات مكافحة الجريمة واكتشافها، إلى جانب الخطط التطويرية والبرامج الهادفة إلى تعزيز الخدمات الأمنية والمجتمعية، ورفع كفاءة الأداء والجاهزية في مختلف مواقع العمل.