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  • الجمارك تدعو المكلفين للاستفادة من تخفيض الغرامات الجمركية قبل انتهاء المهلة

الجمارك تدعو المكلفين للاستفادة من تخفيض الغرامات الجمركية قبل انتهاء المهلة

  • 28 أيلول 2026
  • 15:24
الجمارك تدعو المكلفين للاستفادة من تخفيض الغرامات الجمركية قبل انتهاء المهلة

خبرني  - دعت دائرة الجمارك الأردنية المكلفين المترتبة عليهم غرامات جمركية إلى الاستفادة من قرارات رئاسة الوزراء المتعلقة بتخفيض الغرامات الجمركية وتسوية الذمم المالية المستحقة عليهم وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 30/09/2026. 

وأوضحت الدائرة أن التخفيضات تشمل القضايا الجمركية المكتشفة قبل 1/1/2025 وفق نسب التخفيض النافذة في المرحلة الثانية والبالغة 40% و75%، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيل على المواطنين والمكلفين وتمكينهم من معالجة أوضاعهم المالية وتسوية الالتزامات المترتبة عليهم وفق الأطر القانونية المعمول بها. 

ودعت الجمارك الأردنية جميع المكلفين المعنيين إلى المبادرة والاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة.

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