على وقع أزمة السيتي.. ريال مدريد وبرشلونة يترقبان مصير هالاند

خبرني - يترقب الغريمان الكبيران ريال مدريد وبرشلونة مصير نظيرهما مانشستر سيتي، الذي تحيط الشكوك بمستقبله في ظل القضية المتعلقة باتهامه بخرق 114 من أصل 115 قاعدة مالية من قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن بين العقوبات المحتملة التي قد تُفرض على مانشستر سيتي، وفق تقارير بريطانية، غرامة مالية ضخمة وغير مسبوقة أو خصم عدد كبير من النقاط، وهو ما قد يصل بالفريق إلى الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن مستقبل أبرز نجومه.

كلاسيكو على هالاند

وأكدت صحيفة "ذا صن " (The Sun) البريطانية أن ريال مدريد وبرشلونة يترقبان وضع مانشستر سيتي، مع اهتمام خاص بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند وعدد من زملائه، تحسبا لإمكانية التعاقد معهم إذا أدت العقوبات إلى هبوط الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن هالاند يأتي في مقدمة الأسماء التي قد يسعى برشلونة أو ريال مدريد إلى ضمها، رغم امتداد عقد المهاجم النرويجي مع "السيتزنز " لثماني سنوات أخرى.

وكان برشلونة قد حاول بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية التعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، لكنه اصطدم بتمسك إدارة "الروخي بلانكوس" بخدماته، ما دفع المدرب هانسي فليك إلى الاعتماد على البرازيلي رافينيا في مركز المهاجم، ليظل الفريق الكتالوني بحاجة إلى مهاجم صريح قادر على شغل مركز رأس الحربة.

وفي المقابل، يخطط ريال مدريد، بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز المعروف بسياسة التعاقد مع النجوم الكبار، لتعزيز قوته الهجومية بضم هالاند، رغم وجود النجم الفرنسي كيليان مبابي ضمن صفوف الفريق.

الوجهة الأنسب

ويرى غايزكا منديتا، لاعب برشلونة وفالنسيا الإسباني السابق، أن هالاند سيكون هدفا محتملا لكل من ريال مدريد وبرشلونة، لكنه يعتقد أن الانتقال إلى النادي الكتالوني قد يكون الخيار الأنسب للمهاجم النرويجي.

وقال منديتا: "مستقبل هالاند مثير للاهتمام، فاللاعبون أمثاله يرغبون في الفوز بالألقاب، لكن أولا دعونا ننتظر كيف ستتطور الأمور في مانشستر سيتي ".

وأضاف اللاعب السابق: "فيما يتعلق بالمكان الذي أراه فيه، أستطيع تخيله في كل من ريال مدريد وبرشلونة، ومع ذلك أستشعر أن أسلوب برشلونة سيكون أفضل له، وربما أفضل للنادي أيضا".

ولا تتوقف طموحات ريال مدريد عند هالاند، إذ أشارت الصحيفة إلى اهتمام النادي بعدد من اللاعبين الآخرين، وفي مقدمتهم المغربي الشاب أيوب بوعدي، إلى جانب يوشكو غفارديول، وإليوت أندرسون، وإنزو فيرنانديز، وريان شرقي.

وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي، حتى إن تعرض لأسوأ السيناريوهات، لن يكون مضطرا إلى التفريط بنجومه بسهولة، إذ سيحرص على الحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل بيعهم، خصوصا أن غالبية لاعبيه لا يملكون بنودا تتيح لهم الرحيل تلقائيا إذا هبط الفريق.

أرقام هالاند

انضم هالاند إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2022، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو (نحو 65 مليون دولار).

ومنذ وصوله إلى ملعب الاتحاد، خاض المهاجم النرويجي 205 مباريات بقميص مانشستر سيتي في جميع المسابقات، سجل خلالها 169 هدفا وصنع 30 هدفا لزملائه، وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت " المتخصص.

وحقق هالاند مع مانشستر سيتي 9 ألقاب، هي الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مرة واحدة، وكأس الدرع الخيرية "الدرع الإنجليزي " مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.