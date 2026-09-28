انتخاب مكرم القيسي رئيسا لمجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية

خبرني - انتخب مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية مكرم القيسي رئيسا للمجلس، وذلك وفق إفصاح رسمي نشرته شركة الأسواق الحرة الأردنية الاثنين.

وكان آخر منصب شغله القيسي وزيرا للسياحة والآثار.

وأعلنت شركة الأسواق الحرة الاردنية في وقت سابق عن ارتفاع صافي أرباحها عن النصف الاول من العام 2026 بنسبة تتجاوز 32% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة بحسب إفصاح لها على موقع بورصة عمان ، ان صافي أرباح الشركة بعد الضريبة للنصف الاول من عام 2026، بلغ 7.4 مليون دينار، مقارنة ب 5.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 32 %.

وتأسست شركة الأسواق الحرة الأردنية عام 1997، بسوق واحد فقط في العاصمة الأردنية عمان. وانتقلت من شركة ناشئة محلية إلى واحدة من أكبر الشركات المساهمة العامة في الأردن، لتدير عدة أسواق في مواقع استراتيجية على الحدود البرية والبحرية للمملكة، وتعمل جميعها لخدمة الدبلوماسيين والسياح القادمين والمغادرين.