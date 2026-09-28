الملاكم عشيش يضمن ميدالية جديدة للأردن ويتأهل لنصف نهائي الآسياد

خبرني - ضمن لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش، اليوم الإثنين، الفوز بميدالية، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي من منافسات وزن 70 كغم، في دورة الألعاب الآسيوية المقامة بمدينة ناغويا اليابانية.

ونجح زياد عشيش في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في منافسات الدورة، وجاء على حساب لاعب منتخب طاجيكستان شمشير سعيدوف، في الدور ربع النهائي.

وكان عشيش قد افتتح مشواره في الدورة بالفوز في دور الـ16 على اللاعب الفلسطيني محمد عيسى.

وتُعد هذه الميدالية الثانية التي يحققها زياد عشيش في دورات الألعاب الآسيوية، حيث سبق له إحراز الميدالية البرونزية في النسخة الثامنة عشرة، التي استضافتها العاصمة الإندونيسية جاكرتا عام 2018.

وسيلتقي زياد عشيش في الدور نصف النهائي، يوم بعد غد الأربعاء، مع اللاعب الياباني أوكازاوا، الذي فاز بدوره على لاعب قيرغيزستان إختيار نيشونوف.

وتُعد هذه الميدالية الثانية التي يضمنها المنتخب الوطني للملاكمة في آسياد ناغويا، بعد حسين عشيش، الذي تأهل يوم أمس إلى الدور نصف النهائي، وسيلتقي يوم غد الثلاثاء مع اللاعب الكوري الجنوبي كيم مين سونغ.

بدوره، ودّع لاعب المنتخب الوطني حذيفة عشيش منافسات وزن 55 كغم، بعد خسارته في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الياباني روي ياماغوتشي.

وكان حذيفة عشيش قد حقق انتصارين خلال مشاركته في الدورة، على كل من لاعب لاوس فانيسي هوانغثيسوان، ولاعب الصين تايبيه بينغ تشيا-فينغ.