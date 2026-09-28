اختراق الصمت: هل ستتحول النبضات العصبية إلى بيانات مفتوحة

لم يعد التحدي الأمني القادم هو اختراق هاتفك الذكي أو تسريب بيانات بطاقتك الائتمانية عبر شبكة الإنترنت؛ التحدي القادم والأكثر رعباً هو اختراق مسودة أفكارك غير المنطوقة. ما كان يُعد بالأمس القريب ضرباً من ضروب الخيال العلمي أصبح اليوم واقعاً يُكتب بشيفرات معقدة في أروقة مراكز الأبحاث المتقدمة. ففي نقاش نخبة من العقول الباحثة في جامعة ستانفورد تكشفت ملامح تقنية ستعكس مسار التطور البشري للأبد: ذكاء اصطناعي لا يكتفي بتنفيذ أوامرنا بل يتجاوز حاجز الجسد ليقرأ النبضات الكهربائية في أدمغتنا ويترجمها إلى نصوص بدقة مذهلة تتجاوز 94%.

لفهم أبعاد هذا التحول الجذري يجب أن ننظر إلى المعطيات العلمية الموثقة. في أحدث الدراسات البحثية التي تقاطعت مع رؤى ومشاريع شركات رائدة مثل نيرولينك (Neuralink) تم تطوير أنظمة استشعار دقيقة—سواء عبر واجهات خارجية أو زراعات عصبية دقيقة—قادرة على قراءة الأنماط العصبية المسؤولة عن نية النطق أو تخيل الكتابة. وفي تجربة سريرية فاصلة نُشرت نتائجها في مجلة Nature العلمية المرموقة تمكن مريض يعاني من شلل نصفي كامل من التواصل بمعدل يقارب سرعة الطباعة البشرية العادية. هذا الإنجاز لم يتحقق عبر تحريك أي عضلة بل من خلال خوارزميات تعلم الآلة التي قامت بفك تشفير الإشارات العصبية وتحويلها لحظياً إلى أحرف وكلمات على الشاشة. اذن فنحن نقف أمام تقنية ثورية تعيد تعريف مفهوم الإعاقة وتفتح آفاقاً لا حصر لها للإنتاجية البشرية عبر دمج التفكير المباشر بالآلة.

لكن تأمل معي هذا السيناريو البسيط والمرعب في آنٍ واحد: أنت تجلس في اجتماع استراتيجي حاسم يتحدث مديرك أو شريكك التجاري فتراودك فكرة نقدية لاذعة أو قرار لم تحسم أمرك بمشاركته علناً. في غياب واجهة مستخدم مادية تعزل التفكير العابر عن نية التنفيذ قد تلتقط الخوارزميات هذه الإشارة العصبية وتنفذها فوراً كبريد إلكتروني أو رسالة نصية. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد موقف محرج في بيئة العمل بل عن ثغرة سيبرانية كارثية تنسف مفهوم الخصوصية من جذوره. إذا كانت تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب (BCI) قادرة على تحويل الأفكار إلى نصوص قابلة للقراءة فما الذي يمنع تحول أدمغتنا إلى واجهات مفتوحة للقراصنة أو للشركات التقنية الكبرى لتوجيه سلوكنا أو بيع بياناتنا العصبية (Neuro-Data) لأغراض تجارية وسياسية؟

إن اختراق نظام يحمل أفكارك ليس مجرد جريمة سيبرانية بل هو انتهاك مباشر للحرية المعرفية للإنسان.

أمام هذا الاختراق الاستثنائي لأقدس حصون الإنسان تتضاءل أطر الحوكمة التقليدية وقوانين حماية البيانات الحالية. إننا لا نتعامل هنا مع سجلات تصفح أو مواقع جغرافية يسهل إخفاؤها بل مع بيانات حيوية معرفية تمثل جوهر هويتنا الإنسانية وتفردنا. حماية هذه البيانات تتطلب استراتيجية أمنية وقانونية استباقية وغير مسبوقة تؤسس تشريعياً لما يُعرف بـ الحقوق العصبية (Neuro-Rights). ولا مجال هنا لأنصاف الحلول أو السياسات الرمادية؛ البنية التحتية لهذه التقنيات يجب أن تُهندس وتُبنى جذرياً وفق مبدأ الخصوصية بالتصميم. وهذا يعني تقنياً ضرورة تشفير الإشارات الدماغية من المصدر قبل وصولها إلى أي خادم سحابي وإخضاعها لصرامة بنية الثقة المعدومة التي تفترض أن كل إشارة عصبية وكل نقطة اتصال قابلة للاختراق ما لم يثبت العكس يقيناً.

علاوة على ذلك يتطلب الأمر تحركاً سيادياً ومؤسسياً فورياً لصياغة سياسات واضحة تفرق بدقة بين البيانات المفتوحة القابلة للمشاركة وبين (البيانات العصبية السيادية) التي يمنع المساس بها. فيجب أن تتضمن استراتيجيات حوكمة الذكاء الاصطناعي بروتوكولات صارمة تحدد آليات تخزين هذه البيانات ومدد الاحتفاظ بها وطرق إتلافها الآمن مع فرض عقوبات سيبرانية مغلظة تصنف سرقة البيانات العصبية كجرائم تمس الأمن الوطني. فالمؤسسات التقنية التي ستفشل في دمج هذه المعايير الأخلاقية والأمنية في صميم نماذج عملها لن تواجه فقط غرامات مالية بل ستواجه أزمات ثقة مدمرة قد تعصف بوجودها بالكامل في السوق المستقبلي.

لم يعد السؤال المطروح اليوم هو: هل سيتمكن الذكاء الاصطناعي من قراءة أفكارنا؟ فقد تمت الإجابة على ذلك فعلياً داخل المعامل. السؤال الحقيقي والمصيري هو: من سيملك مفاتيح هذه الأفكار حين تُقرأ؟ إننا نقف أمام أداة جبارة تمتلك القدرة على تحرير العقل البشري من قيود الجسد المادية لكنها تحمل في طياتها خطر استعباده رقمياً وتجريده من إرادته الحرة إذا تُركت لبوصلة الربح التجاري وحدها. المسؤولية التاريخية تقع الآن على عاتق المشرعين وخبراء الأمن السيبراني وقادة التحول الرقمي لخطّ ميثاق شرف تكنولوجي عالمي يحمي سيادة العقل. في عالم الغد الذي يُبنى اليوم لن تُحاسب كمؤسسة أو فرد فقط على جودة ما تقوله أو تفعله بل على صرامة وأمان حوكمة ما تفكر فيه.