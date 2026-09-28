البنك الأردني الكويتي راعٍ ذهبي ومشارك في مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026

خبرني - في خطوة تعكس التزامه بدعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، قدّم البنك الأردني الكويتي رعايته الذهبية للنسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026 (Jordan Fintech Festival)، الذي نظّمه البنك المركزي الأردني تحت شعار "حيث تلتقي الرقابة بالابتكار"، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، بمشاركة أكثر من 3 آلاف مشارك من أكثر من 40 دولة، وبحضور نخبة من الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالقطاع المالي والتكنولوجيا المالية.

وشكّل المهرجان منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية في القطاع، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وتطوير أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الابتكار المسؤول، بما ينسجم مع التوجهات الدولية وأفضل الممارسات التنظيمية.

كما أتاح المهرجان مساحة للحوار بين الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات وممثلي القطاعين المالي والمصرفي والفاعلين في منظومة التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول مستقبل القطاع المالي.

وشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، السيد هيثم البطيخي، في الجلسة الحوارية التي عُقدت خلال افتتاح المهرجان بعنوان "المنظّمون والمبتكرون – هل يتحدثون اللغة ذاتها؟"، والتي جمعت عدداً من الجهات الرقابية والفاعلين في السوق لمناقشة العلاقة بين الأطر التنظيمية والابتكار، وأهمية وجود بيئة رقابية واضحة ومتوازنة تدعم تطور الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

وقال البطيخي خلال مشاركته في الجلسة بأن وضوح التوقعات الرقابية وتناسبها مع طبيعة المخاطر يشكلان عاملاً أساسياً في تمكين المؤسسات المالية من الاستثمار في الابتكار. فالقطاع لا يحتاج إلى رقابة أقل حتى يبتكر، وإنما إلى رقابة واضحة ومتوازنة وقابلة للتنبؤ، بما يحمي العميل والنظام المالي، وفي الوقت ذاته يتيح مساحة للأفكار الجديدة للنمو والوصول إلى السوق. وأشار إلى أن نجاح الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية يعتمد على وجود احتياج حقيقي وواضح، إلى جانب التكامل بين الخبرات المصرفية والتقنية، وإشراك فرق المخاطر والامتثال والأمن السيبراني والتكنولوجيا منذ المراحل الأولى لتطوير الحلول، مؤكداً أهمية البدء بمشاريع محددة ذات أهداف واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، ومن ثم التوسع بناءً على النتائج المتحققة.

وتعقيباً على رعاية البنك للمهرجان، أكد البطيخي بأنه تعكس هذا الرعاية أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والفاعلين في قطاع التكنولوجيا المالية، بما يسهم في مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع. كما وفر المهرجان مساحة مهمة للحوار حول تطوير أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الابتكار المسؤول ضمن بيئة مالية آمنة ومتطورة.

وتمثل رعاية البنك للمهرجان اهتمامه بمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز الحوار المؤسسي وتبادل الخبرات حول القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، بما يدعم توجهاته نحو الابتكار وتقديم حلول مالية آمنة وفعّالة تلبي احتياجات العملاء.