1222 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم

خبرني - أعلنت أوقاف القدس أن 1222 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في ثالث أيام "عيد العرش" اليهودي، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلي، وحضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأفادت بأن المستوطنين دخلوا المسجد على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية، خاصة في المنطقة الشرقية من المسجد، في استمرار للانتهاكات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، مصطفى أبو صوي، إن وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تشهد ارتفاعا ملحوظا، مع أداء طقوس تلمودية في باحاته ولا سيما المنطقة الشرقية.

وأوضح أن نحو 1100 مستوطن اقتحموا المسجد أمس الأحد خلال الفترة الصباحية، إضافة إلى نحو 500 من السياح، مشيرا إلى أن أعداد المقتحمين ارتفعت من أقل من 6 آلاف عام 2010 إلى نحو 66 ألفا في 2025، محذرا من أن استمرار الزيادة قد يرفع العدد إلى 100 ألف سنويا خلال 3 أو 4 سنوات.

وأشار أبو صوي إلى أن سلطات الاحتلال تمنع أعدادا من المسلمين من دخول المسجد أثناء الاقتحامات، وأن نحو 30 موظفا من الأوقاف يمنعون أحيانا من الدخول لمدة تصل إلى 6 أشهر بقرارات من الشرطة وليس المحاكم.