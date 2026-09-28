مصر تعلن خطوة واحدة لبدء مشروع تاريخي مع السعودية

خبرني - أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، عن اكتمال كافة الأعمال من الجانب المصري في مشروع الربط الكهربائي التاريخي مع المملكة العربية السعودية.

مؤكداً أن المشروع لم يعد يفصله عن التشغيل الفعلي سوى استكمال جزء محدود من الأعمال والاختبارات الفنية على الجانب السعودي.

وأوضح عصمت، خلال مشاركته في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة بعنوان "قطاع الكهرباء: إنجازات وخطط مستقبلية"، أن مشروعات الربط الكهربائي الدولي تمثل ركيزة أساسية ومحوراً ارتكازياً ضمن الاستراتيجية القومية التي تتبناها مصر، بهدف التحول إلى مركز إقليمي رائد لتصدير الطاقة الخضراء والنظيفة.

ويستهدف هذا المشروع الضخم، الذي يُصنف ضمن أكبر مشروعات تبادل الطاقة في المنطقة، تحقيق تبادل للقدرات الكهربائية يصل إلى 3000 ميغاواط بين القاهرة والرياض، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الشبكتين القوميتين للبلدين، والاستغلال الأمثل لفروق توقيت أحمال الذروة بينهما.

وتتوافق هذه التطورات مع ما كان قد كشفه مسؤول حكومي في وقت سابق، بشأن التوجه الحثيث نحو التشغيل الرسمي للمشروع بكامل طاقته الاستيعابية، وذلك عقب وصول التجارب الفنية والاختبارات التشغيلية الميدانية إلى مراحلها النهائية، بما يضمن الجاهزية التامة والموثوقية الكاملة للشبكات.