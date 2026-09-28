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حسان يوجه بتطوير حمامات عفرا وتحسين الخدمات في الطفيلة

  • 28 أيلول 2026
  • 13:59
حسان يوجه بتطوير حمامات عفرا وتحسين الخدمات في الطفيلة

خبرني - وجه رئيس الوزراء جعفر حسان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتطوير موقع حمامات عفرا في لواء قصبة الطفيلة، وإعادة تأهيل جميع مرافقه، وتخصيص التمويل اللازم لذلك، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمرتاديه.

وشدد حسان على ضرورة إيلاء الموقع كامل الرعاية والاهتمام وتسويقه داخليا وخارجيا لجذب السياح والزوار، باعتباره موقعا فريدا للسياحة العلاجية، إلى جانب العمل على تطوير المواقع السياحية الأخرى في المحافظة.

وطلب من الحكومة تسوية مشكلة التأخر في صرف بدل العمل الإضافي للعاملين في بلدية الطفيلة.

كما أوصى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بتلبية المتطلبات الضرورية للطلبة والمعلمين في مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين في منطقة القادسية.

وأكد أهمية متابعة وزارة التنمية الاجتماعية لاحتياجات مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل، ودعمه بما يمكنه من التوسع في الخدمات التي يقدمها للمستفيدين من أبناء وبنات المنطقة.

وشدد على ضرورة وقوف وزارة الصحة على احتياجات مستشفى الطفيلة الحكومي، وتلبية المتطلبات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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