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  • الأردن.. اتهم زوجته بضربه وتهديده وتكسير ممتلكاته.. والمحكمة تسقط 4 تهم عنها

الأردن.. اتهم زوجته بضربه وتهديده وتكسير ممتلكاته.. والمحكمة تسقط 4 تهم عنها

  • 28 أيلول 2026
  • 13:48
الأردن اتهم زوجته بضربه وتهديده وتكسير ممتلكاته والمحكمة تسقط 4 تهم عنها

خبرني - أسقطت محكمة صلح جزاء الرمثا دعوى الحق العام بحق زوجة كانت تواجه 4 جرائم على خلفية خلاف مع زوجها داخل منزلهما، وذلك بعد إسقاط الزوج حقه الشخصي عنها.

وبحسب القرار، أسندت إلى المشتكى عليها جرائم الإيذاء، وإلحاق الضرر بمال الغير، والتهديد، والذم والقدح والتحقير، على خلفية مشادة داخل المنزل تطورت إلى اعتداء وتهديد وإلحاق أضرار بممتلكات الزوج.

ووفق شهادة الزوج أمام المحكمة، تعرض للاعتداء بواسطة "مكتة" زجاج، كما ضُرب بشاشة التلفاز، وتضمنت الواقعة تكسير هاتفه وشاشة التلفاز وتوجيه عبارات سب وتهديد له، من بينها التهديد بإحضار أشقاء وأقارب للاعتداء عليه.

واستمعت المحكمة إلى شهادة الزوج قبل أن يسقط حقه الشخصي عن زوجته، لتقرر في ضوء ذلك إسقاط دعوى الحق العام عن الجرائم الأربع، باعتبار أن ملاحقتها في الحالات المحددة قانونا تتوقف على الشكوى أو اتخاذ المجني عليه صفة المدعي الشخصي، وينتج عن التنازل سقوط الدعوى وفق أحكام القانون.

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