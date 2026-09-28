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هواوي العالمية تشيد بتجربة أكاديمية هواوي في العلوم التطبيقية الخاصة ضمن مجلتها التقنية

  • 28 أيلول 2026
  • 13:05
هواوي العالمية تشيد بتجربة أكاديمية هواوي في العلوم التطبيقية الخاصة ضمن مجلتها التقنية

خبرني  -  نشر مقال في مجلة التقنية HuaweiTech التابعة لهواوي العالمية، وذلك ضمن العدد رقم 102، المجلد الثاني لعام 2026، بعنوان:“The ASPU–Huawei ICT Academy Experience: Forging Jordan's AI-Ready Workforce”، والذي يمكن ترجمته إلى: "تجربة أكاديمية هواوي في العلوم التطبيقية الخاصة: إعداد قوى عاملة أردنية مؤهلة لمجال الذكاء الاصطناعي" وذلك لعرض تجربة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في الشراكة التقنية والأكاديمية مع شركة هواوي العالمية.


وتُعد HuaweiTech إحدى منشورات هواوي التي تقدم محتوى متخصصاً حول الاتجاهات والرؤى والابتكار والتجارب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصدر ضمن سلسلة منشورات الشركة.


ويستعرض المقال تجربة الجامعة في بناء شراكة فاعلة بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة، من خلال دمج تقنيات ومناهج هواوي في العملية التعليمية، وتعزيز التعلم العملي والتطبيقي، وربط المؤهل الأكاديمي بالمهارات العملية والشهادات المهنية، بما يعزز جاهزية الطلبة لمتطلبات سوق العمل. كما يوثق المقال عدداً من نتائج هذه الشراكة، من أبرزها مشاركة أكثر من 400 طالب في برامج أكاديمية هواوي في التطبيقية خلال عام 2025، إلى جانب مشاركة طلبة الجامعة في مسابقه هواوي العالمية في الصين والحصول على الجائزة الثانية في مسار الحوسبة في النهائيات العالمية للعام الدراسي 2023–2024 وحصلت الجامعة لاحقاً على المركز الثاني في مسار الكلاوود لعام 2025-2026 كما يبرز المقال الإنجاز الدولي للدكتور أحمد العتوم من قسم الأمن السيبراني والحوسبة السحابية، الذي حصلت مساهمته في مسابقة التدريس على الجائزة الأولى في مسار Teaching Competition – Experimental Teaching Cases Track  لعام 2024–2025.


ويعكس نشر تجربة الجامعة في مجلة HuaweiTech جهود جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في تطوير نموذج تعليمي يربط بين المعرفة الأكاديمية والمهارات التطبيقية والشهادات المهنية واحتياجات قطاع الصناعة، ويسهم في إعداد كوادر أردنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. كما يبرز المقال دور الشراكة بين الجامعة وهواوي في تطوير المناهج، وتنمية مهارات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز مفهوم التكامل بين الجامعة والصناعة والطلبة.


ومن الجدير بالذكر بأن أكاديمية هواوي مرخصة تحت كلية تكنولوجيا المعلومات وبقيادة الدكتور أحمد العتوم. وللإطلاع على كامل المقال، يرجى زيارة رابط المقال ضمن المجلة:

https://www.huawei.com/en/publications/huaweitech/202602#03-12

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