الأردن .. استدرج زميله إلى بناية مهجورة وطلب فعلا منافيا للحياء واعتدى عليه .. والمحكمة تحسم القضية

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء شمال عمان بالحبس سنة واحدة بحق مشتكى عليه، بعد إدانته بجرائم المداعبة المنافية للحياء العام، والإيذاء، وعرض فعل منافٍ للحياء العام، على خلفية واقعة جرت داخل بناية مهجورة في عمان.

وبحسب القرار، تعود القضية إلى شكوى تقدم بها حدث يبلغ نحو 17 عامًا، كان يعرف المشتكى عليه من خلال عملهما سابقًا في محل لبيع الخضار والفواكه.

ووفق وقائع الدعوى، التقى المشتكي بالمشتكى عليه صدفة، ورافقه لشراء ملابس، قبل أن يتوجها إلى منطقة تضم بناية مهجورة. وبعد وصولهما، طلب المشتكي العودة إلى منزله، إلا أن المشتكى عليه سحبه من يده وأمسك به من الخلف وعرض عليه فعلًا منافيًا للحياء العام، ثم قام بملامسة جسده من فوق الملابس بصورة منافية للحياء العام.

وعندما حاول المشتكي مقاومته والابتعاد عنه، قام المشتكى عليه بشد رباط أو خيط من قميصه حول رقبته ومحاولة خنقه، ثم ألقى حجرًا باتجاهه أثناء محاولته الفرار، ما أدى إلى إصابته.

وغادر المشتكي المكان ووصل إلى منزله، قبل أن يصطحبه والده إلى المستشفى، حيث صدر تقرير طبي قطعي أفاد بإصابته وتعطيله عن العمل مدة ثلاثة أيام، ثم تقدما بشكوى لدى إدارة حماية الأسرة والأحداث.

وبعد الاستماع إلى الشهود ومراجعة التقارير الطبية وملف القضية، أدانت المحكمة المشتكى عليه بجرم الإيذاء وحكمت عليه بالحبس أسبوعًا، وبجرم المداعبة المنافية للحياء العام والحبس سنة، وبجرم عرض فعل منافٍ للحياء العام والحبس ستة أشهر.

وبتطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، لتكون العقوبة النهائية الحبس سنة واحدة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف.