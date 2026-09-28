متقاعدو مصانع الإسمنت يعتصمون في الفحيص للمطالبة بالحفاظ على مكتسباتهم في التأمين الصحي

خبرني - نفذ متقاعدو شركة مصانع الإسمنت الأردنية، اليوم الأحد، اعتصاماً على دوار شاكر في مدينة الفحيص، للمطالبة بالحفاظ على مكتسباتهم وحقوقهم في نظام التأمين الصحي.

ويأتي الاعتصام، وفقاً للجان الثلاث المعنية بالتأمين الصحي للمتقاعدين، بعد سلسلة من المخاطبات والمراجعات والاتصالات واللقاءات مع الجهات المعنية، في إطار مساعٍ للوصول إلى حل بشأن مطالب المتقاعدين المتعلقة بنظام التأمين الصحي.

وقالت اللجان إن التحرك جاء بعد استنفاد الوسائل المتاحة للحوار والتواصل، وعدم التوصل إلى النتيجة التي كان يأمل بها المتقاعدون، ما دفعها إلى تنظيم الاعتصام لإيصال مطالبهم بصورة جماعية وسلمية.

ويطالب المعتصمون بالحفاظ على مكتسباتهم في نظام التأمين الصحي، مؤكدين أن هذه المكتسبات تشكل جزءاً من حقوقهم التي ارتبطت بمسيرتهم الوظيفية وسنوات عملهم في شركة مصانع الإسمنت الأردنية.

وأكدت اللجان أن الاعتصام يمثل موقفاً جماعياً للمتقاعدين، وأنه لا يستهدف أي شخص أو جهة، وإنما يأتي للتعبير عن مطالبهم والدفاع عن حقوقهم بالوسائل السلمية والحضارية.

وأشارت إلى أن الاعتصام يجري بصورة منظمة وسلمية، داعية المتقاعدين إلى المشاركة والتعبير عن مطالبهم بما يحافظ على طبيعة التحرك وأهدافه.

ويتزامن الاعتصام في الفحيص مع تحرك مماثل لمتقاعدي الشركة في موقع الرشادية، حيث تنظم الفعاليتان في التوقيت ذاته، في إطار موقف موحد للمتقاعدين ولجان التأمين الصحي الثلاث.

وتؤكد اللجان تمسكها بالحوار مع الجهات المعنية، إلى جانب استمرارها في المطالبة بما تعتبره حقوقاً ومكتسبات للمتقاعدين في نظام التأمين الصحي، وصولاً إلى معالجة ترضي الأطراف وتحفظ حقوق المتقاعدين.