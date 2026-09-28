عشيرة عراقية تستعيد ناقلة وتحرر مختطفين بالتعاون مع الأمن الصومالي

خبرني - استعاد مسلحو إحدى العشائر العراقية ناقلة مملوكة لرجل أعمال عراقي وحرروا مختطفين كانوا على متنها بالتعاون مع قوات الأمن الصومالية.

أعلن قائد قاعدة الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند الصومالي شبه الذاتي، محمد جامع، يوم الجمعة، عن تحرير ناقلة النفط "سيبو 1" التي استولى عليها قراصنة في 20 أغسطس الماضي.

وأكد أن العملية جاءت في إطار مكافحة القرصنة، حيث أصبحت السفينة حرة ووقع القراصنة في قبضة القوات.

وكانت الناقلة، الخاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية منذ ديسمبر لكونها جزء من "أسطول ظل" يسهل تهريب النفط الإيراني، قد اختطفت بواسطة ستة أفراد مسلحين أثناء إبحارها في خليج عدن قرب السواحل اليمنية قبل نقلها للمياه الصومالية. وتعد هذه الناقلة الـ13 التي تتعرض لهجوم هذا العام في المنطقة.

من جهته، أفاد الشيخ علي الشغانبي لوكالة "شفق نيوز" بأن نحو أربعين فرد من أبناء عشيرة الشغانبة العراقية تحركوا للمساعدة في تحرير الناقلة المملوكة لأحد رجال الأعمال من أبناء العشيرة، وذلك بعد تنسيق مع جهات خارج العراق. وأشار إلى أن العملية أسفرت عن أسر سبعة قراصنة وفرار آخرين، دون وقوع أي خسائر في أرواح أبناء العشيرة.

ونقلت مصادر الأمن البحري لموقع "هورسيد ميديا" الصومالي أن أشخاص يعملون لمصلحة الشركة المالكة ساعدوا شرطة بونتلاند خلال العملية. وأظهرت مقاطع وصور متداولة الناقلة وعناصر صومالية في الموقع، دون توضيح دقيق لمن قاد عملية الاقتحام أو حجم دور كل طرف، فيما أسفرت العملية عن تحرير عشرات المختطفين من جنسيات مختلفة.