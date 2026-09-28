من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران "قريباً جداً"، وأن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير عقب ذلك.

وصرّح ترامب لقناة "فوكس نيوز" يوم الأحد: "أعتقد أن ما سيحدث هو أننا سننتصر في هذه الحرب قريباً جداً، وبمجرد تحقيق النصر، ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب".

وأضاف: "النقطة الجوهرية هي أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية؛ فهذا هو جوهر الأمر".

وتابع الرئيس الأمريكي مزاعمه بأن الولايات المتحدة قد "انتصرت فعلياً" من الناحية العسكرية، لكنّه شدد على أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة.

وقال: "إذا نظرت إلى اقتصادهم، ستجد أنه قد دُمّر. لم يعد لديهم اقتصاد، وأصبحت عملتهم بلا قيمة، كما يُقال".

كما زعم الرئيس الأمريكي أن معدل التضخم في إيران وصل إلى نحو 300 في المئة، قائلاً: "سمعتُ رقم 318 في المئة هذا الصباح".

واختتم قائلاً: "لقد ضاعت أموالهم، وانهار اقتصادهم، وتلاشى جيشهم".

قد دأب الرئيس الأمريكي على الادعاء بتحقيق نصر عسكري حاسم على إيران أو السيطرة على مضيق هرمز وفتحه.

ومع ذلك، تُظهر المعلومات المستمدة من قواعد بيانات تتبع حركة الشحن حول العالم تبايناً ملحوظاً في حركة السفن التجارية وناقلات النفط في الخليج بين فترتي ما قبل وما بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ولا تتطابق تقارير المصادر الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية التي تتحدث عن "تدمير" القوة العسكرية الإيرانية منذ بدء الهجمات الأمريكية - تماماً مع حديث ترامب ووزير الدفاع بيت هغسيث؛ إذ قدّرت بعض تلك المصادر أن "ما يصل إلى 50 في المئة من قدرات إيران الصاروخية وإمكاناتها في مجال الطائرات المسيّرة لا تزال سليمة".

 

أسعار النفط تتجاوز 107 دولارات للبرميل

ارتفع سعر خام برنت بنسبة ثلاثة في المئة ليصل إلى 107.51 دولار للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع في الأسعار بعد ساعات من رفض دونالد ترامب المقترح الإيراني بإعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام.