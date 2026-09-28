أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" الاثنين بعدم وجود محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمّح إلى إمكان معاودتها سريعاً.

ونقلت"إرنا" عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الوفد "لا يعتزم إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة".

وكان ترامب قال الأحد لموقع "أكسيوس" إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، غداة رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه "لم يأتِ والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك للترويج للحرب، بل لصنع السلام".

وأكد في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أن بلاده "صامدة في وجه أي عدوان، حتى لو أدى ذلك إلى حرب مدمرة شاملة".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، نحن مستعدون لدبلوماسية حقيقية".

وجاءت هذه التصريحات عقب ظهوره في برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي" الأمريكية، بعد أيام من كلمة ألقاها الرئيس بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقد صرّح عراقجي للبرنامج الإخباري الأمريكي بأن إيران مستعدة تماماً لاحتمال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة، لكنّها تسعى عبر الدبلوماسية لتجنب ذلك.