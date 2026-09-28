أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" الاثنين بعدم وجود محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمّح إلى إمكان معاودتها سريعاً.
ونقلت"إرنا" عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الوفد "لا يعتزم إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة".
وكان ترامب قال الأحد لموقع "أكسيوس" إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل، غداة رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه "لم يأتِ والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك للترويج للحرب، بل لصنع السلام".
وأكد في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أن بلاده "صامدة في وجه أي عدوان، حتى لو أدى ذلك إلى حرب مدمرة شاملة".
وأضاف: "وفي الوقت نفسه، نحن مستعدون لدبلوماسية حقيقية".
وجاءت هذه التصريحات عقب ظهوره في برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي" الأمريكية، بعد أيام من كلمة ألقاها الرئيس بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقد صرّح عراقجي للبرنامج الإخباري الأمريكي بأن إيران مستعدة تماماً لاحتمال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة، لكنّها تسعى عبر الدبلوماسية لتجنب ذلك.
"إيران تنجح للمرة الأولى في تفجير مقذوف فوق سفينة أمريكية"
وفي سياق منفصل، نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن ثلاثة مسؤولين حكوميين أمريكيين قولهم، إن ثمانية من عناصر مشاة البحرية "المارينز" أصيبوا في هجوم صاروخي إيراني استهدف سفينة في مضيق هرمز.
وذكرت المصادر الثلاثة للشبكة أن عسكريين أمريكيين كانوا على متن السفينة وقت وقوع الهجوم الإيراني في 14 سبتمبر/أيلول.
ولم يحدد المسؤولون نوع السفينة، لكنهم أوضحوا أنها لم تكن سفينة حربية أمريكية.
وخلال المواجهات العسكرية الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، عزت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" جزءاً من الهجمات إلى محاولات إيرانية لاستهداف سفن أمريكية، رغم أنها أكدت عدم تعرّض أي سفينة عسكرية أمريكية لأضرار جرّاء تلك المحاولات.
وقبل بضعة أيام، قال قائد في الحرس الثوري الإيراني إن القوات العسكرية الإيرانية نجحت للمرة الأولى، في تفجير مقذوف فوق سفينة أمريكية.
إصابة ثمانية جنود أمريكيين
كان عناصر المارينز الثمانية، وهم سبعة جنود وضابط واحد، يعملون ضمن فريق قتالي تابع لكتيبة مشاة.
وتراوحت إصاباتهم بين استنشاق الدخان واحتمالية التعرض لإصابة دماغية رضحية؛ حيث عانى بعضهم من أعراض مرتبطة بارتجاج في المخ، بما في ذلك الصداع.
ولم تكن أي من إصابات عناصر المارينز الثمانية خطيرة، وقد عادوا جميعاً إلى الخدمة بعد فترة وجيزة من الحادث.
ويبدو أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تعلن عن الهجوم عند وقوعه في 14 سبتمبر/أيلول، كما رفضت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" التعليق عند سؤالها عن الحادث.
وقد سُجلت أسماء عناصر المارينز الثمانية في قاعدة بيانات الإصابات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بعد حوالي عشرة أيام من وقوع الهجوم.
من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران "قريباً جداً"، وأن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير عقب ذلك.
وصرّح ترامب لقناة "فوكس نيوز" يوم الأحد: "أعتقد أن ما سيحدث هو أننا سننتصر في هذه الحرب قريباً جداً، وبمجرد تحقيق النصر، ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب".
وأضاف: "النقطة الجوهرية هي أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية؛ فهذا هو جوهر الأمر".
وتابع الرئيس الأمريكي مزاعمه بأن الولايات المتحدة قد "انتصرت فعلياً" من الناحية العسكرية، لكنّه شدد على أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة.
وقال: "إذا نظرت إلى اقتصادهم، ستجد أنه قد دُمّر. لم يعد لديهم اقتصاد، وأصبحت عملتهم بلا قيمة، كما يُقال".
كما زعم الرئيس الأمريكي أن معدل التضخم في إيران وصل إلى نحو 300 في المئة، قائلاً: "سمعتُ رقم 318 في المئة هذا الصباح".
واختتم قائلاً: "لقد ضاعت أموالهم، وانهار اقتصادهم، وتلاشى جيشهم".
قد دأب الرئيس الأمريكي على الادعاء بتحقيق نصر عسكري حاسم على إيران أو السيطرة على مضيق هرمز وفتحه.
ومع ذلك، تُظهر المعلومات المستمدة من قواعد بيانات تتبع حركة الشحن حول العالم تبايناً ملحوظاً في حركة السفن التجارية وناقلات النفط في الخليج بين فترتي ما قبل وما بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ولا تتطابق تقارير المصادر الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية التي تتحدث عن "تدمير" القوة العسكرية الإيرانية منذ بدء الهجمات الأمريكية - تماماً مع حديث ترامب ووزير الدفاع بيت هغسيث؛ إذ قدّرت بعض تلك المصادر أن "ما يصل إلى 50 في المئة من قدرات إيران الصاروخية وإمكاناتها في مجال الطائرات المسيّرة لا تزال سليمة".
أسعار النفط تتجاوز 107 دولارات للبرميل
ارتفع سعر خام برنت بنسبة ثلاثة في المئة ليصل إلى 107.51 دولار للبرميل.
وجاء هذا الارتفاع في الأسعار بعد ساعات من رفض دونالد ترامب المقترح الإيراني بإعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام.