  قسم العلاج الطبيعي في جامعة الزيتونة الأردنية يشارك في مبادرة بصمة خطى ومسار مادبا الصحي والبيئي والثقافي

خبرني - شارك قسم العلاج الطبيعي في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الزيتونة الأردنية في فعاليات إطلاق مبادرة «بصمة خطى» ومسار مادبا الصحي والبيئي والثقافي، التي أطلقتها جمعية ملتقى الارتقاء الثقافي في موقع الحديقة الطولية على طريق الفيصلية في محافظة مادبا، بمشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع ثقافة المشي وتعزيز النشاط البدني والصحة المجتمعية والاستدامة البيئية، إلى جانب تعزيز التفاعل مع المكان والهوية المحلية، وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية.

وجاءت مشاركة جامعة الزيتونة الأردنية من خلال محطة توعوية صحية قدمتها كوادر كلية العلوم الطبية التطبيقية، بمشاركة عدد من طلبة قسم العلاج الطبيعي، حيث أسهم الطلبة في نشر الوعي بأهمية النشاط البدني والمشي ودورهما في تعزيز الصحة العامة والوقاية من المشكلات الصحية وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تقديم الإرشادات الصحية المرتبطة بالنشاط البدني.

وأكدت المشاركة أهمية تفعيل دور طلبة الجامعة في المبادرات المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتوظيف معارفهم الأكاديمية في خدمة المجتمع، وتعزيز الوعي بالممارسات الصحية السليمة وأنماط الحياة النشطة.

وتضمنت الفعالية مسيرة مشي امتدت لمسافة نحو ألف وسبعمائة متر عبر الحديقة الطولية، تخللتها محطات توعوية صحية للجامعات المشاركة، إلى جانب معرض للكتاب وبازار للحرف اليدوية .

وتأتي مشاركة جامعة الزيتونة الأردنية في هذه المبادرة انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع وتعزيز الشراكة مع مؤسساته، ونشر الوعي الصحي، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ ثقافة النشاط البدني والاستدامة المجتمعية.