الشرطة البريطانية تستجوب خمسة رجال اعتقلوا قرب قاعدة فيرفورد الجوية؟

خبرني - تستجوب ​الشرطة البريطانية اليوم الاثنين خمسة رجال للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب بعد إلقاء ‌القبض عليهم قرب قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة لشن غارات على إيران.

وألقت الشرطة القبض عليهم في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بعد أن تلقت بلاغا يفيد برؤية ثلاث شاحنات بيضاء كبيرة متجهة إلى قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح ​الجو الملكي في غرب إنجلترا.

وتفحّص فريق إبطال مفعول المتفجرات عدداً من المركبات قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في غلوسترشير، فيما أُخليت عشرات المنازل في المنطقة المحيطة.

أين تقع قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني؟

تقع قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في منطقة كوتسوولدز، على بُعد نحو أربعة أميال (6.4 كيلومتر) جنوب بلدة فيرفورد الواقعة على نهر كولن.

وتربط القاعدة بالجيش الأمريكي علاقة تاريخية طويلة، وقد استخدمتها طائرات حربية أمريكية مؤخراً نقطة انطلاق لشن ضربات دفاعية على إيران.

ماذا حصل؟

قالت شرطة غلوسترشير إنها تلقت بلاغاً بشأن "ثلاث مركبات مشبوهة" متجهة نحو قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، عند الساعة 00:45 بالتوقيت الصيفي البريطاني يوم الأحد.

وألقى ضباطها لاحقاً القبض على خمسة رجال قرب ويلفورد، وهي قرية تقع على بُعد نحو ميلين (3.2 كيلومتر) جنوب شرقي القاعدة.

وقالت الشرطة إن فريقاً لإبطال مفعول المتفجرات أُرسل أيضاً إلى القرية لفحص عدد من المركبات، فُرض حولها طوق أمني بامتداد 400 متر (1,312 قدماً).

وأظهرت صور جوية روبوتاً يُتحكَّم به عن بُعد يقترب من شاحنتين صغيرتين بيضاوين متوقفتين في منطقة مشجّرة، لكن الشرطة لم تؤكد استخدامه.

وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب قيادة التحقيق في الحادث. وعلمت بي بي سي أن العملية لم تستند إلى معلومات استخباراتية.

قال الجيش الأمريكي إنه "يعمل بشكل وثيق" مع نظرائه البريطانيين "لمتابعة هذا الوضع، والحد من تداعياته، وضمان سلامة الأفراد الأمريكيين وعائلاتهم والمجتمع المحلي".

وتشهد المنطقة انتشاراً كثيفاً لفرق الطوارئ منذ الساعات الأولى من يوم الأحد، قالت قائدة شرطة غلوسترشير المؤقتة، ماغي بليث، إنه سيستمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت بليث، في مؤتمر صحفي مساء الأحد، إن الشرطة ستواصل مساعدة شرطة مكافحة الإرهاب والتنسيق مع الشركاء الآخرين على المستوى الوطني.

وأضافت أنها ستترك لشرطة مكافحة الإرهاب اتخاذ أي قرار بإعلان الواقعة "حادثاً إرهابياً".

من هم المشتبه بهم؟

احتُجز خمسة رجال في البداية للاشتباه في ارتكابهم جرائم بموجب قانون المتفجرات.

ثم أُعيد توقيفهم للاشتباه في الإعداد لعمل إرهابي.

ولم تُكشف أسماء الرجال الذين لا يزالون رهن الاحتجاز، ولم تعلن الشرطة مكان احتجازهم.

ويمكن احتجاز المشتبه بهم الموقوفين بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 لمدة تصل إلى 14 يوماً من دون توجيه تهم إليهم، مقارنة بحد أقصى يبلغ 24 ساعة في حالات التوقيف العادية من دون تقديم طلب لتمديد الاحتجاز.

وردّاً على سؤال عما إذا كانت الشرطة تبحث عن أشخاص آخرين على صلة بالحادث، قالت بليث إنها تعتقد أن الأمر "تحت السيطرة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموقوفين كانوا "يسعون إلى إحداث أضرار جسيمة"، مضيفاً: "كنا نراقبهم منذ وقت طويل، وقد ألقينا القبض عليهم".

تلقت خدمة "بي بي سي يور فويس" صورة يُقال إنها تُظهر لحظة إلقاء القبض على خمسة رجال.

وأظهرت الصورة رجالاً محتجزين في ويلفورد، على بُعد نحو 350 متراً (1,148 قدماً) من مدخل المدرج عند بوابة الطوارئ "6A" في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من المصدر الأصلي للصورة، لكن فريق "بي بي سي لتقصّي الحقائق" حدّد موقع التقاطها جغرافياً، وأكد أنها تبدو أصلية.

كم عدد المنازل التي أُخليت؟

قالت شرطة غلوسترشير إن السكان الذين أُجْلوا أُبلغوا بأنهم لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم ليلة الأحد.

وسيوفّر مجلس مقاطعة كوتسوولد أماكن للمبيت للمتضررين الذين لا يستطيعون الإقامة لدى عائلاتهم وأصدقائهم، وفقاً لنائب الرئيس التنفيذي للمجلس، ديفيد ستانلي.

وأُجليت 85 أسرة عقب الحادث، وحُثّ أفرادها على اللجوء إلى مركز ترفيهي قريب.

وقال عدد من الأشخاص لبي بي سي إن الشرطة أيقظتهم في الساعات الأولى من يوم الأحد وأمرتهم بالمغادرة.

وقالت واحدة من السكان، والتي عرّفت عن نفسها باسم جُو: "لم يكن أمامنا سوى ارتداء ملابسنا على عجل والمجيء. لم نكن نعرف شيئاً".

وقال ساكن آخر يُدعى جيسون: "حدث كل شيء بسرعة كبيرة. جمعنا أغراضنا وجئنا إلى هنا".

ولا يزال عدد من الأشخاص في المركز الترفيهي يرتدون ملابس النوم، بحسب مراسل لبي بي سي موجود هناك.

ماذا قال شهود العيان؟

قالت واحدة من سكان المنطقة لبي بي سي إنها أبلغت الشرطة عن نشاط مشبوه قرب القاعدة في وقت مبكر من يوم الأحد.

وقالت المرأة، التي لم ترغب في الكشف عن اسمها، إنها اتصلت أولاً بشرطة وزارة الدفاع، لكن أحداً لم يُجب، ثم اتصلت برقم الطوارئ 999. وأضافت أنها شاهدت ثلاث شاحنات صغيرة متوقفة ومجموعة من الرجال يرتدون أقنعة.

وامتنعت وزارة الدفاع عن التعليق.

ووصف ساكن آخر اللحظة التي قال إنه شاهد فيها الشرطة تلقي القبض على المشتبه بهم.

وقال جيف لبي بي سي إنه سمع "صياحاً خارج باب منزله الأمامي"، لكنه لم يكن متأكداً من مصدره.

وأضاف أنه نظر بعد ذلك من نافذته ورأى "أشخاصاً تحتجزهم الشرطة في الخارج".

ماذا قالت الحكومة البريطانية؟

قال رئيس الوزراء آندي بيرنهام إن الحادث "مقلق للغاية"، وإن الحكومة "ستتخذ دائماً كل الخطوات اللازمة" لحماية الناس.

وامتنع وزير الدفاع في حكومته، ويس ستريتينغ، عن التعليق على عملية جارية، لكنه قال إنه تواصل مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث.

وردّاً على سؤال خلال فعالية على هامش مؤتمر حزب العمال في ليفربول عما إذا كان هناك أي ضلوع إيراني، قال: "من السابق لأوانه بكثير التعليق أو التكهن، وسيكون من غير المسؤول أن أفعل ذلك".

ما استخدامات قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني؟

تستخدم القوات الجوية الأمريكية قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني موقعاً للعمليات المتقدمة منذ عقود.

وتمركزت القيادة الجوية الإستراتيجية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في القاعدة خلال الحرب الباردة، ثم خلال حرب الخليج الأولى عام 1991.

كما انطلقت قاذفات "بي-52" التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قاعدة فيرفورد لشن غارات على العراق عام 2003.

وكان أحدث استخدام لها في الأول من مارس/آذار، عقب قرار رئيس الوزراء البريطاني السابق، السير كير ستارمر، السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد بريطانية، من بينها فيرفورد، لشن ضربات "دفاعية" تستهدف القدرات الإيرانية.

واندلع الصراع في أنحاء الشرق الأوسط بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران في 28 فبراير/شباط.

وردّت إيران بشن هجمات على إسرائيل ودول خليجية حليفة للولايات المتحدة.