منتخب اليمن يفتح النار على المخادمة بعد الخسارة أمام قطر.. وركلة جزاء تثير الجدل

خبرني - فتح محمد الشومي، المتحدث الرسمي باسم منتخب اليمن، النار على الأداء التحكيمي خلال مواجهة قطر، التي انتهت بفوز المنتخب القطري بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وأثارت المباراة جدلًا تحكيميًّا بسبب عدد من القرارات التي اتخذها الحكم الأردني أدهم مخادمة، وفقًا لما ذكره الجانب اليمني، الذي أبدى اعتراضه على بعض الحالات التي شهدتها المواجهة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط تصريحات محمد الشومي، الذي أكد أن المنتخب اليمني كان ينتظر مستوى تحكيميًّا مختلفًا خلال منافسات البطولة، مشيرًا إلى وجود علامات استفهام حول عدد من القرارات.

متحدث اليمن يفتح ملف التحكيم

وقال الشومي: «حظ أوفر لجمهورنا اليمني الكبير الذي حضر أمس، ولمن تابع المباراة خلف الشاشات، نعتذر منهم لأننا لم نتمكن من إسعادهم وإدخال الفرحة عليهم».

وأضاف: «هناك علامات استفهام حول التحكيم، وعلى أداء الحكام في البطولة بشكل عام، كنا ننتظر مشاهدة حكام أكفاء وعلى مستوى أعلى ولديهم شيء من الضمير على أقل تقدير، ولا يتم التعامل مع الضحية والجلاد بالمنظور نفسه».

ركلة جزاء تثير غضب المنتخب اليمني

وتابع المتحدث الرسمي باسم منتخب اليمن: «خلال أحداث المباراة ضد قطر لم تُراجع ركلة جزاء لنا عبر الـVAR، والحكم أوقف اللعب لإصابة المنافس ولم يفعل الأمر نفسه معنا، قرارات الحكم عليها علامات استفهام».

وأوضح الشومي أن اعتراض المنتخب اليمني لم يقتصر على القرارات الفنية، وإنما امتد إلى طريقة تعامل الحكم مع اللاعبين خلال المباراة، معتبرًا أن هناك اختلافًا في التعامل بين لاعبي المنتخبين.

شكوى بسبب إصابة طارق شهاب

وقال: «حتى طريقة التعامل الإنساني مع لاعبي المنتخب اليمني لا تشبه طريقة التعامل مع اللاعبين الآخرين، وفي الدقيقة 15 مثلًا لاعبنا طارق شهاب أصيب، بينما لاعب قطر في الوقت نفسه تعرض لشد، فأوقف الحكم المباراة لكي يدخل الطاقم الطبي لتفقده، بينما لم يعط الموقف نفسه مع لاعبنا المصاب».

واختتم متحدث منتخب اليمن تصريحاته قائلًا: «أستغرب ازدواجية المعايير مع الآخرين، وكان ظالمًا في حق المنتخب اليمني على الأقل إنسانيًّا».

وكان المنتخب القطري قد حسم المواجهة بهدف دون رد، سجله يوسف عبدالرزاق في الدقيقة 64، بعدما استغل تمريرة عرضية ووضع الكرة في شباك المنتخب اليمني، ليحقق «العنابي» انتصاره الثاني في البطولة بعد الفوز على البحرين في الجولة الأولى.

