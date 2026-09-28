إضافة 4 مواد مخدرة جديدة إلى جدول المواد المحظورة في الأردن

خبرني - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 6076، قراراً بالموافقة على إضافة أربع مواد إلى الجدول الخامس من جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.

وبحسب القرار المنشور في الصفحة 5049، تشمل المواد المضافة: ميتراجينين، و7-هيدروكسي ميتراجينين، ومادة MGM-10، وميتراجينين سودوإندكسيل.

وجاء القرار استناداً إلى أحكام المادة 37 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبعد تنسيب لجنة مختصة وموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 16 أيلول 2026.

وقال الطبيب النفسي واستشاري علاج الإدمان الدكتور عمر الفاعوري، في حديثه لـ«الرأي»، إن الميتراجينين و7-هيدروكسي ميتراجينين من المواد الفعالة الموجودة في نبات الكراتوم (Mitragyna speciosa)، الذي ينمو في جنوب شرق آسيا، موضحاً أن هذه المواد تؤثر على النواقل العصبية الأفيونية داخل الدماغ.

وبيّن الفاعوري أن تأثير الكراتوم يختلف بحسب الجرعة المستخدمة، إذ تكون الجرعات الصغيرة ذات تأثير محفز ومنشط، في حين تتحول الجرعات الكبيرة إلى تأثير مسكن ومخدر، الأمر الذي يرتبط بتأثير المادة في النواقل العصبية داخل الدماغ.

وأشار إلى أن هذه المواد تتميز بقابلية عالية للتعود والإدمان، موضحاً أن تأثيرها على النواقل العصبية الأفيونية قد يؤدي إلى زيادة التعلق بالمادة وصعوبة التوقف عن استخدامها بعد حدوث الاعتماد عليها.

ولفت الفاعوري إلى أن التوقف عن تعاطي المادة لدى الأشخاص الذين أصبحوا معتمدين عليها قد يرافقه عدد من الأعراض الانسحابية، من بينها التعرق والإسهال، والشعور بالتناوب بين الحر والبرد، والإعياء العضلي والجسدي، إضافة إلى فقدان التركيز.

وأوضح أن الاعتماد على المادة قد يدفع الشخص إلى زيادة الجرعة تدريجياً بهدف الوصول إلى التأثير أو النشوة التي كان يشعر بها عند بداية الاستخدام، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تعد من مظاهر التعود على المادة والإدمان.