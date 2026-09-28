الأردن.. انخفاض وفيات حوادث السير 2.12% والإصابات 11.3% خلال 9 أشهر

خبرني - انخفض عدد وفيات حوادث السير في الأردن بنسبة 2.12% والإصابات البليغة بنسبة 11.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما عولجت جميع المواقع المرورية الخطرة، وعددها 159 نقطة حرجة.

وبينت وزارة الداخلية أن ذلك جاء ضمن تنفيذ الخطة التنفيذية للسلامة المرورية 2025-2026، من خلال مجموعة من التشريعات ومشاريع معالجة المواقع الحرجة.

وفي مجال الشكاوى، تعاملت الوزارة مع 760 طلبا عبر منصة "بخدمتكم"، بلغت نسبة الاستجابة لها 97%.

وتوزعت الطلبات بين "اسأل الحكومة" بنسبة 45.2%، والشكاوى 44.7%، والاقتراحات 4.3%، والثناء 3.2%، والإبلاغ 2.6%.

كما تلقى مكتب المفتش العام في الوزارة 2011 شكوى واقتراحا، فيما تعامل الحكام الإداريون مع 10668 شكوى تتعلق بالسلامة العامة و16815 شكوى عامة.

وبلغ عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها لجان التفتيش على المنشآت عالية الخطورة في أقاليم الوسط والجنوب والشمال والعقبة 216 جولة، للتحقق من منظومة السلامة العامة وضمان استمرارية العمل بصورة سليمة.