شمس البارودي: عشت في عوالم أخرى قبل وجودي بهذا العالم

خبرني - كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي مؤخراً عن قناعة شخصية تتعلق بالحياة والوجود، مؤكدة أنها تشعر بأنها عاشت في عوالم أخرى قبل وجودها في العالم الحالي.

ونشرت شمس البارودي هذه الأفكار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي يحمل اسم "شمس الملوك"، حيث تحدثت عن إحساسها بوجود حياة أو عوالم أخرى سبقت وجودها في العالم الحالي.

وقالت شمس البارودي إنها متأكدة من أنها عاشت في عوالم أخرى قبل وجودها في هذا العالم، مشيرة إلى أن لديها أسباباً وتجارب دفعتها إلى هذا الاعتقاد، وأنها قد تتحدث عنها بشكل أكثر تفصيلاً.



كما أشارت الفنانة المعتزلة إلى بعض أفكار المفكر الراحل مصطفى محمود، معتبرة أن هناك أفكاراً وكتابات تناولت تساؤلات تتعلق بالوجود والحياة وما قد يمر به الإنسان من مشاعر وتجارب يصعب تفسيرها.

وطرحت شمس البارودي رؤيتها في إطار تأملاتها الشخصية بشأن الإنسان والوجود، من دون تقديم تفسير علمي لهذه القناعة، مؤكدة أن ما تتحدث عنه يمثل إحساساً وتجربة شخصية بالنسبة إليها.

وجاءت تصريحات شمس البارودي عبر حسابها الرسمي "شمس الملوك" على "فيسبوك"، الذي تستخدمه للتواصل مع متابعيها ونشر آرائها وتأملاتها بشأن عدد من الموضوعات الشخصية والفنية والإنسانية.

وتحرص شمس البارودي خلال الفترة الأخيرة على مشاركة متابعيها عدداً من الأفكار والتأملات عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الحديث عن جوانب مختلفة من حياتها وتجاربها.