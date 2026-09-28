صادرات الأردن إلى السعودية ترتفع خلال 7 أشهر.. وتفاصيل القطاعات الأكثر نموا

خبرني - تشكل العلاقة التجارية بين الأردن والسعودية واحدة من أكثر الروابط الاقتصادية عمقا في المنطقة، إذ تُعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للأردن على مستوى الصادرات والواردات معا. هذا الترابط لم يأت من فراغ، بل هو نتاج سنوات من التسهيلات الجمركية والاتفاقيات الثنائية التي سمحت لقطاعات صناعية وزراعية أردنية متعددة بالوصول إلى السوق السعودية بشكل تنافسي.

عند الحديث عن ارتفاع الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال فترة سبعة أشهر، فإن المقصود عادة هو النمو التراكمي في قيمة البضائع المصدرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا النمو غالبا ما يُعزى إلى عدة عوامل مجتمعة، منها زيادة الطلب السعودي على منتجات بعينها، وتحسن الخدمات اللوجستية بين البلدين، وثبات أسعار الصرف الذي يمنح المصدرين الأردنيين قدرة تنافسية مستقرة نسبيا.

من أبرز القطاعات التي تشهد نموا ملحوظا في صادراتها إلى السعودية القطاع الدوائي، حيث تحتل الصناعات الدوائية الأردنية مكانة راسخة في السوق الخليجية بفضل جودتها ومطابقتها للمعايير الدولية. وبالفعل، تشير بيانات التجارة الثنائية إلى أن الأدوية تتصدر قائمة الصادرات الأردنية نحو السعودية، إلى جانب المنتجات الغذائية والزراعية والصناعات الكيماوية ومواد البناء.

وتؤكد بيانات رسمية أن التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ نحو 2.3 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، شملت نحو 742 مليون دينار كصادرات أردنية تصدرتها المستحضرات الدوائية، فيما تحتل السعودية أيضا موقعا متقدما ضمن أهم مصادر واردات الأردن بنسبة تقارب 15.2 بالمئة من إجمالي الواردات. هذه الأرقام تعكس حجم الترابط الاقتصادي العميق بين البلدين وتفسر سبب حساسية الاقتصاد الأردني لأي تغير في السياسات التجارية السعودية.

إلى جانب الدواء والغذاء، تسجل قطاعات أخرى مثل الصناعات الجلدية والألبسة والمنتجات المعدنية نموا تدريجيا، مدفوعة بتوسع الاستثمارات السعودية في مشاريع بنية تحتية كبرى تحتاج إلى مواد أولية ومنتجات مصنعة يمكن للأردن توفيرها بأسعار تنافسية. كما يسهم القرب الجغرافي وسهولة النقل البري عبر المعابر الحدودية في خفض كلفة الشحن مقارنة بمنافسين آخرين في أسواق بعيدة.

ولا يقتصر أثر هذا النمو على الأرقام التجارية فقط، بل يمتد إلى سوق العمل والاستثمار في الأردن، حيث تدفع زيادة الطلب السعودي الشركات المحلية إلى توسيع خطوط إنتاجها وزيادة التوظيف لتلبية الطلبات المتنامية. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الأسواق والخدمات السعودية ذات الصلة بهذا التبادل عبر منصة saudia-online.com/ar التي تقدم معلومات مقارنة تهم المهتمين بالسوق السعودي.

وبحسب البيانات المتاحة من الجهات الرسمية المعنية بالتجارة الخارجية، فإن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي يعتمد بشكل كبير على استقرار سلاسل الإمداد الإقليمية ومدى نجاح الجانبين في تذليل أي عقبات جمركية أو لوجستية قد تطرأ. ويمكن متابعة تفاصيل التجارة الخارجية الرسمية للأردن عبر بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية التي تصدر تقارير دورية حول حجم الصادرات والواردات مع مختلف الدول.

في المحصلة، يعكس نمو الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال الأشهر السبعة متانة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ويشير إلى فرص إضافية قابلة للاستثمار في قطاعات واعدة كالدواء والغذاء والصناعات التحويلية. ومع استمرار الدعم الحكومي لتسهيل حركة التجارة، من المتوقع أن يظل هذا الزخم قائما في المدى المنظور، بما يعزز مكانة الأردن كمصدر إقليمي موثوق للسوق السعودية.