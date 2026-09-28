مذيع سابق في (بي أن سبورت): ما حدث بمباراة الأردن وسورية مخجل ومعيب

خبرني - انتقد الإعلامي فراس الجمل، المذيع السابق في شبكة beIN SPORTS، بشدة المستوى الفني والإنتاجي للنقل التلفزيوني لمباراة المنتخب الأردني أمام نظيره السوري، معتبراً أن ما ظهر على الشاشة "أمر مخجل ومعيب" ولا يليق بصورة الأردن وكفاءاته الإعلامية والتقنية.

وقال الجمل، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، إنه عمل في beIN SPORTS لمدة خمس سنوات، ويعرف مدى احترافية القناة، مؤكداً أنه لم يسبق له أن شاهد بثاً لمباراة طوال مسيرته معها بالمستوى الذي ظهرت به مباراة الأردن وسورية.

وأضاف أن ما حدث خلال أول مباراة يخوضها المنتخب الوطني بعد كأس العالم يمس صورة الأردن، قائلاً: "ما حدث اليوم في حق منتخبنا الوطني المونديالي لأول مباراة يلعبها بعد كأس العالم بإنتاج وإخراج سيئ هو أمر مخجل ومعيب بحق الدولة التي تصدر كفاءاتها الإعلامية والتقنية للعالم".

وتوقف الجمل عند عدد من الأخطاء التي رافقت النقل، مشيراً إلى ظهور نتيجة المباراة على الشاشة 2-2 في وقت كان فيه الشوط الأول قد انتهى بتقدم "النشامى" 1-0، إلى جانب احتساب بدل الضائع، وفق ما قال، للمرة الأولى في تاريخ المستديرة بإضافته قبل نهاية الوقت الأصلي.

كما انتقد رداءة الصوت والصورة والألوان وجودة البث وعدم تطابق الصوت مع الصورة، معتبراً أنها "كوارث" لم يسبق أن شاهدها في إعلام عالمي في عصر التطور التكنولوجي.

وشدد الجمل على أن القضية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها خطأ بسيطاً، مطالباً بإعطائها حجمها، ومضيفاً أن ظهور المملكة أمام العالم بهذا المستوى من الإنتاج "أمر معيب ومخجل ويضر بسمعة كفاءاتنا".