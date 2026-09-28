مدرب البرتغال يكشف سبب جلوس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء

خبرني - علق المدير الفني للمنتخب البرتغالي خورخي جيسوس على عدم مشاركة الأسطورة كريستيانو رونالدو في مباراته أمام مضيفه النرويجي، التي جمعتهما مساء يوم الأحد، في دوري الأمم الأوروبية.

ونجح منتخب البرتغال في الفوز على مضيفه النرويجي (2-1) على ملعب أوليفال في العاصمة أوسلو، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقد زج خورخي جيسوس بالمهاجم غونزالو راموش في خط الهجوم، بدلا من كريستيانو رونالدو، إلى جانب جواو فيليكس، فسجلا هدفي البرتغال.

وبعد نهاية المباراة، أوضح جيسوس في تصريحاته لوسائل الإعلام: "رأيت أن مجريات اللقاء كانت تتطلب شيئا مختلفا، ولم تكن اللحظة المناسبة لإشراكه".

وأضاف: "هناك مباريات أخرى يمكنه أن يساعدنا فيها كثيرا، فهو لاعب يمتلك الخبرة".

وكان جيسوس قد صرح قبل انطلاق اللقاء بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" حول عدم دخول رونالدو في التشكيلة الأساسية: "اليوم هو اليوم الثالث. لعب رونالدو قرابة 70 دقيقة في مباراة ويلز، وشعرتُ أنه لا يستطيع المشاركة أساسيًا في مباراتين متتاليتين اليوم".

وتابع: "نريد رونالدو في هذه المباريات الأربع، حتى لو كان ذلك لبضع دقائق فقط، لكننا نريده في الملعب".

شارك كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، أساسيا في مباراة الخميس التي فازت فيها البرتغال على ويلز بهدف وحيد.

وسيحل المنتخب البرتغالي، حامل لقب البطولة، ضيفا على نظيره الدنماركي يوم الخميس المقبل، وسيستضيف النرويج في الرابع من شهر أكتوبر المقبل.

ويذكر أن آخر مرة شاك فيها كريستيانو رونالدو كبديل مع المنتخب البرتغالي كانت منذ عامين تقريبا، وتحديدا منذ 8 سبتمبر 2024، في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية ضد اسكتلندا (2-1)، حيث أشركه روبرتو مارتينيز في الشوط الثاني، وحسم المباراة بهدفه في الدقيقة 88.