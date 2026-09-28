الزعبي يطالب نصار وجمعة بالاستقالة بعد أزمة بث مباراة الأردن وسورية

خبرني - طالب الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، ونائب الرئيس مروان جمعة، بتقديم استقالتيهما، بعد الشكل الذي ظهر فيه البث الخاص بمباراة الأردن وسورية، مبينًا أن ما حدث أمس هو امتحان للإدارة، ووصفه بـ"الفضيحة الكروية".

وقال الزعبي خلال تصريحات لإذاعة عين، إن ما حدث في مباراة الأردن وسورية أمس يمثل سمعة الأردن بأكمله.

وأشار إلى أنه يجب التركيز على من اتخذ القرارات في استقطاب الشركة، وليس التركيز على المشاكل التقنية التي لها متخصصون.

وأكد الزعبي أن ما حدث أمس هو فضيحة كروية، مؤكدًا أن البيان الصادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم غير مقبول ولا ينهي ما حدث.

وطالب الاتحاد والتلفزيون الأردني بنشر جميع الرسائل والتعاقدات الخاصة بهذه المباراة للتأكد من تواريخها.

وقال الزعبي في نهاية حديثه إن الاتحاد إذا كان غير قادر على العمل بشكل لائق، يجب إغلاقه،