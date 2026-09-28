زفاف محامية ترمب السابقة وملياردير تركي بـ10 ملايين دولار

خبرني - احتفلت ألينا حبة، محامية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة، بزفافها على الملياردير التركي تورهان ميلدون في فندق بنيويورك، وسط حفل فاخر قُدرت تكلفته بنحو 10 ملايين دولار.

وتزوجت حبة، البالغة 42 عاما، من ميلدون، البالغ 29 عامًا والرئيس التنفيذي لشركة "ميلر هولدينغ" الصناعية التركية، يوم السبت (بالتوقيت المحلي)، في فندق والدورف أستوريا.

وأقيم حفل الاستقبال في قاعة بالطابق الرابع من الفندق، وزُينت بنحو 900 ألف زهرة من مختلف أنحاء العالم، بحضور شخصيات من عالم ترامب وضيوف دوليين.

وارتدت حبة ثلاثة فساتين خلال الحفل، فيما استعان الزوجان بشركة "YSD Events" لتنظيم الزفاف، الذي تضمن فرقة موسيقية من 30 عازفا.

كما جرى استقدام مغنية من فرنسا خصيصا لأداء أغنية الرقصة الأولى، فيما قُدمت علب فردية من الكافيار لجميع الضيوف كطبق أول في العشاء.

وضمت قائمة الحضور بطل الملاكمة السابق مايك تايسون، إلى جانب مسؤولين في إدارة ترامب، بينهم مدير الـ"FBI" كاش باتيل، والمدعي العام الأمريكي تود بلانش، ومساعدة البيت الأبيض مارغو مارتن، ومساعدة المدعي العام لشؤون الحقوق المدنية هارميت ديلون.

وأحيا مغني الراب نيلي، الفائز بثلاث جوائز "غرامي"، حفل ما بعد الزفاف.

وهذا هو الزواج الثالث لحبة، التي التقت ميلدون خلال فعالية في مركز كينيدي في وقت سابق من العام. وظهر الاثنان لاحقا معا في مأدبة عشاء مراسلي البيت الأبيض في أبريل، ثم شوهدَا خلال احتفالات الرابع من يوليو في ناد خاص بواشنطن.