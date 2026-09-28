من (كسر) صورة النشامى عبر الشاشة؟

خبرني - أثارت المشكلات الفنية التي رافقت النقل التلفزيوني لمباراة المنتخب الأردني أمام نظيره السوري موجة غضب واستياء بين الجماهير الأردنية، وفتحت باب التساؤلات بشأن المسؤولية عن اختيار الشركة المنتجة للبث وآلية التعاقد معها، وسط مطالبات بكشف تفاصيل ما جرى ومحاسبة المسؤولين عنه.

وطالب الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، ونائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، بتقديم استقالتيهما، على خلفية الصورة التي ظهر بها بث المباراة، معتبراً أن ما حدث شكّل "امتحاناً للإدارة"، ووصفه بـ"الفضيحة الكروية".

وقال الزعبي، إن ما حدث في مباراة الأردن وسورية لا يرتبط بمجرد مباراة كرة قدم، بل يمس صورة الأردن وسمعته، مشدداً على ضرورة التركيز على الجهة التي اتخذت قرار استقطاب الشركة المسؤولة عن البث، بدلاً من حصر القضية في المشكلات التقنية التي يتولى تقييمها المختصون.

وأكد الزعبي أن البيان الذي أصدره الاتحاد الأردني لكرة القدم بشأن الأزمة "غير مقبول ولا ينهي ما حدث"، مطالباً الاتحاد والتلفزيون الأردني بنشر جميع المراسلات والتعاقدات المتعلقة بنقل المباراة، بما في ذلك تواريخها، للوقوف على تفاصيل الإجراءات التي سبقت عملية البث.

وذهب الزعبي إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن الاتحاد، إذا كان غير قادر على العمل بالشكل اللائق، "يجب إغلاقه"، في انتقاد حاد لطريقة التعامل مع ملف النقل التلفزيوني.

وجاءت تصريحات الزعبي في وقت سادت فيه حالة من الغضب بين الجماهير الأردنية بسبب المشكلات الفنية التي أثرت على جودة البث وتجربة مشاهدة المباراة، وسط مطالبات بتوضيح أسباب الخلل وضمان عدم تكراره في المواجهات المقبلة للمنتخب.

من جهته، أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم بياناً رسمياً أبدى فيه تفهمه لحالة الاستياء، وقدم اعتذاره عن سوء البث التلفزيوني الذي قدمته الشركة المنتجة للمباراة، وعدم وصول تجربة المشاهدة إلى المستوى المأمول.

وأوضح الاتحاد أن تأخر الرد على العرض المقدم للقنوات المحلية لنقل المباريات لم يترك أمامه خياراً سوى إتمام إجراءات البث عبر إحدى الشركات المتخصصة، مشيراً إلى أنه رغم إجراء الاختبارات الفنية المسبقة، طرأ خلل مفاجئ على خدمة الإنترنت المستخدمة في نقل الإشارة، ما أثر على استقرار البث ووصوله إلى المشاهدين.

وأكد الاتحاد أن الهدف كان ضمان وصول المباراة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجماهير، لافتاً إلى أنه بدأ اتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان استقرار البث في مباريات المنتخب المقبلة أمام فنزويلا وإندونيسيا وأستراليا، وتوفير تجربة مشاهدة تليق بتطلعات الجماهير الأردنية.

بدورها، قدمت القناة الرياضية الأردنية اعتذارها عن الأخطاء الفنية التي رافقت نقل المباراة، موضحة أن تلك الأخطاء تعود إلى الشركة الناقلة والمتعاقدة مع الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وأكدت القناة حرصها على تقديم مباريات المنتخب بأفضل جودة ممكنة، وتوفير تجربة مشاهدة تليق بمتابعي الكرة الأردنية، في وقت تواصلت فيه ردود فعل الجماهير الغاضبة من مستوى النقل، خصوصاً مع حالة الترقب التي رافقت ظهور "النشامى" بعد مشاركتهم التاريخية في كأس العالم 2026.