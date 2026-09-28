تشكيل مجلس العمداء بجامعة عمان الأهلية للعام الجامعي 2026–2027

خبرني - استناداً لأحكام المادة (10-هـ) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة ، فقد قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته رقم ( 2 / 2026 - 2027) المنعقدة بتاريخ 27 - 9 -2026 تشكيل مجلس العمداء للعام ( 2026 / 2027) على النحو الآتي:

1 أ. د. بشار خالد الطراونة - نائبًا للرئيس للشؤون الأكاديمية وعميدًا لكلية التعليم التقني

2 أ. د. مصطفى موسى العطيات - نائبًا للرئيس للشؤون الإدارية

3 أ. د. أحمد صامد أبو عرابي - عميدا للبحث العلمي

4 أ. د. معاذ أديب حوراني - عميدا لكلية تقنية المعلومات

5 أ. د. تيسير حسن المنسي - عميدا لكلية العلوم التربوية

6 أ. د. سهيل هيثم حدادين - عميدا لكلية الحقوق

7 أ. د. سعيد محمد أبو رمان - عميدا لكلية التكنولوجيا الزراعية

8 أ. د. خلدون محمد حمدان - عميدا لكلية التمريض

9 أ. د. خلدون محمد شطناوي - عميدا لكلية الهندسة

10 أ. د. راما إبراهيم الربضي - عميدا لكلية العمارة والتصميم

11 أ. د. مازن طه الغزو - عميدا لكلية العلوم الطبية المساندة

12 أ. د. معاذ فوزي شبيطة - عميدا لكلية الأعمال

13 أ. د. نور عاكف الدباس - عميدا لشؤون الطلبة

14 د. أروى عمر الخطيب - ق. أ. عميد كلية الصيدلة

15 د. اوغاريت يعقوب خوري - ق. أ. عميد كلية الآداب والعلوم

16 د. سائدة وليد السيد - ق. أ. عميد كلية الدراسات العليا

17 د. رندا جورج نفاع - ق. أ. عميد كلية طب الأسنان

18 د. حازم رياض مومني - ق. أ. عميد كلية إدارة الضيافة والسياحة