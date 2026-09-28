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تشكيل مجلس العمداء بجامعة عمان الأهلية للعام الجامعي 2026–2027

  • 28 أيلول 2026
  • 09:11
تشكيل مجلس العمداء بجامعة عمان الأهلية للعام الجامعي 20262027

خبرني - استناداً لأحكام المادة (10-هـ) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة ، فقد قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته رقم ( 2 / 2026 - 2027) المنعقدة بتاريخ 27 - 9 -2026 تشكيل مجلس العمداء  للعام  ( 2026 / 2027) على النحو الآتي:
1    أ. د. بشار خالد الطراونة - نائبًا للرئيس للشؤون الأكاديمية وعميدًا لكلية التعليم التقني
2    أ. د. مصطفى موسى العطيات - نائبًا للرئيس للشؤون الإدارية
3    أ. د. أحمد صامد أبو عرابي - عميدا للبحث العلمي     
4    أ. د. معاذ أديب حوراني - عميدا لكلية تقنية المعلومات
5    أ. د. تيسير حسن المنسي - عميدا لكلية العلوم التربوية
6    أ. د. سهيل هيثم حدادين - عميدا لكلية الحقوق
7    أ. د. سعيد محمد أبو رمان - عميدا لكلية التكنولوجيا الزراعية
8    أ. د. خلدون محمد حمدان - عميدا لكلية التمريض
9    أ. د. خلدون محمد شطناوي - عميدا لكلية الهندسة
10    أ. د. راما إبراهيم الربضي - عميدا لكلية العمارة والتصميم
11    أ. د. مازن طه الغزو       -   عميدا لكلية العلوم الطبية المساندة
12     أ. د. معاذ فوزي شبيطة - عميدا لكلية الأعمال
13    أ. د. نور عاكف الدباس - عميدا لشؤون الطلبة
14    د. أروى عمر الخطيب - ق. أ. عميد كلية الصيدلة
15     د. اوغاريت يعقوب خوري   - ق. أ. عميد كلية الآداب والعلوم
16    د. سائدة وليد السيد -   ق. أ. عميد كلية الدراسات العليا
17    د. رندا جورج نفاع -   ق. أ. عميد كلية طب الأسنان
18    د. حازم رياض مومني - ق. أ. عميد كلية إدارة الضيافة والسياحة

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