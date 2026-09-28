طلاق سعاد من أبو عصام في باب الحارة يعود إلى الواجهة بعدة لغات - فيديو

خبرني - عاد مشهد طلاق "سعاد" من "أبو عصام" في مسلسل "باب الحارة" إلى الواجهة مجدداً، بعد أن حقق انتشاراً لافتاً على منصات التواصل الاجتماعي، مع تداول مقاطع منه مرفقة بترجمات وتعليقات بلغات متعددة، في مؤشر على وصول المشهد إلى جمهور يتجاوز المتابعين العرب للعمل.

وتناقل مستخدمون المقطع بصيغ مختلفة، من بينها النسخ المترجمة إلى لغات عالمية، فيما ركزت المنشورات على الحوار والانفعال الدرامي الذي رافق لحظة الطلاق، الأمر الذي أعاد المشهد إلى دائرة النقاش بعد سنوات من عرضه للمرة الأولى.

ولم يقتصر انتشار المقطع على إعادة نشر النسخة الأصلية، إذ جرى اقتطاع أجزاء منه وإعادة تركيبها وإضافة ترجمات بلغات مختلفة، ما ساهم في وصوله إلى مستخدمين لا يتحدثون العربية، وفتح باباً واسعاً للتعليقات والتفاعل حول الشخصيتين وعلاقتهما ضمن أحداث المسلسل.

ويُعد «باب الحارة» من الأعمال السورية التي تركت حضوراً واسعاً في الذاكرة التلفزيونية العربية، فيما تكشف عودة أحد مشاهده القديمة إلى التداول العالمي عن قدرة بعض المشاهد الدرامية على استعادة انتشارها عبر منصات التواصل، حتى بعد مرور سنوات على عرضها.